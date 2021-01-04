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İran'dan Nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali

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İran'dan Nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali

İran, Fordo'daki nükleer tesisinde yeniden yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını açıkladı.

Tahran yönetiminin bu kararı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şu ana kadarki en ciddi ihlali anlamına geliyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirilmesine bu sabah başlandığını duyurdu.

Fordo'da yeraltındaki nükleer tesis, Kum kenti yakınlarında bulunuyor.
Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer yakıtın yanı sıra nükleer silah yapımında da kullanılabiliyor.
Nükleer silah için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Cuma günü, İran'ın yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başlayacağını bildirildiğini açıklamıştı.

Netanyahu: İran'ın nükleer silah sahibi olmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın kararına tepki gösterdi. Netanyahu, İran'ın açıkça nükleer silah sahibi olmayı amaçladığını öne sürdü.

Netanyahu, İsrail'in buna izin vermeyeceğini söyledi.
2015'teki nükleer anlaşmanın tarafları İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve Almanya'ydı.

İran, anlaşma ile sadece düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretmeyi kabul etmişti.

Tahran yönetimi ayrıca 2026'ya kadar en fazla 5060 adet olmak üzere en eski ve en az etkili santrifüjleri Natanz'da bulunduracağını, Fordo'daki tesisinde de 2031'e kadar zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de anlaşmadan çekilme ve yaptırımları sürdürme kararı alması üzerine, İran da Ocak 2019'da anlaşmadaki hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

İran Kasım 2019'da da, Natanz'daki tesiste gelişkin santrifüj sayısını iki katına çıkardığını ve Fordo'da santrifüjlere uranyum heksaflorür enjekte etmeye başladığını duyurmuştu.

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