İran'da zehirlenme vakalarında artış: 52 okulda 2 bin öğrenci zehirlendi

İran'da zehirlenen kız öğrencilerin sayısı artıyor. Vakaların görüldüğü okul sayısı 50'yi geçti. Olaylarda 2 binden fazla kız öğrenci zehirlendi. 3 ayı aşkın süredir devam eden vakaların gizemi çözülmüş değil.

İran'daki zehirlenme vakaları kasım ayında görülmeye başlandı. 52 okulda zararlı gazdan zehirlenen kız öğrencilerin sayısı 2 bini geçti.



Bazı öğrencilerin tedavisi sürüyor. Birçoğunun şikayetiyse aynı. Mide bulantısı, solunum güçlüğü, halsizlik ve baş dönmesi.



Veliler, öğrencilerin direkt hedef alındığı görüşünde.



Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, araştırma için 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirdi.



Reisi vakaları, "Düşmanın halkta korku ve umutsuzluk yaratma komplosu" olarak niteledi.

İran Eğitim Bakanı Yardımcısı 26 Şubat'ta zehirlenme vakalarının kasıtlı yapıldığını belirtti, "Bazı kişiler kız öğrencilerin eğitim gördüğü okulların kapatılmasını istiyor" dedi.



Rejim muhaliflerine göre de bu olaylar, geçen yıl eylülde başlayan Mahsa Amini protestolarının intikamı. Arkasında da İran yönetimi içerisindeki radikal gruplar var.



22 yaşındaki Mahsa Amini geçen yıl eylülde gözaltına hayatını kaybetti.

Bunun üzerine ülkede yönetim karşıtı protestolar başladı. Yüzlerce kişi öldü.