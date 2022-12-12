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İngiltere’de hava ulaşımına kar engeli

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İngiltere'nin Stansted Havalimanı'nda kötü hava koşulları nedeniyle uçuşlar askıya alındı

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İngiltere’de hava ulaşımına kar engeli
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İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden kötü hava koşulları nedeniyle pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı’nda tüm uçuşlar askıya alındı.

BBC’de yer alan habere göre, ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50’den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi. Stansted Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, dün gece kar temizliği yapmak için tek pistin kapatıldığı ve tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Öte yandan, Heathrow’da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.
Stansted ve Gatwick’te ise uçuşların iptal edilip edilmeyeceği henüz belirtilmedi.

Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.

İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. (AA)

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