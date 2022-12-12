Kahve Falı Nasıl Bakılır? Falda Çıkan Sembollerin Anlamları Nelerdir?

Kahve, Türk kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Osmanlı döneminde sarayda yaşayan kadınlar kahve saatleri tertip eder ve fincanın dibinde kalan telveleri hayvanlara ve şekillere benzeterek kendi hayatlarına uyarlayıp, yorum yaparlarmış.

İçme stili ve pişirme şekli ile özel bir yere sahip olan Türk kahvesi dünya genelinde de oldukça popüler. Peki kahve ilk kez nasıl ortaya çıktı? Aslında bu epey ilginç bir hikaye! Rivayete göre uyuklayan keçilerini otlatmak için gezdiren bir çoban keçilerinin bazı yemişleri yedikten sonra canlandığını görmesiyle bunu araştırmaya başlar. Bu yemişler ise taze kahve çekirdeklerinden başka bir şey değildir! Peki keçileri canlandıran bu yemişler daha sonra nasıl popüler bir kültüre dönüşmeyi başardı? Kahve falı nedir? Kahve falı bakmak için ihtiyacımız olan malzemeler nelerdir? Detayları birlikte keşfedelim.

1. Kahve falı nedir?

Kahve falından söz etmeden önce biraz Türk kahvesinin tarihinden konuşmak isteriz. “Türk Kahvesi” 1517 yılı Yavuz Sultan Selim zamanlarında Osmanlı saraylarında içilmeye başlanır. Bu özel kahve kültürü, saray mutfağında uzunca bir süre değerini korur. Öte yandan kahve falının da ilk kez Osmanlı saraylarında ortaya çıktığı rivayet edilmektedir. Türk kahvesi daha sonra Bosna, Orta Doğu ve Balkanlara ardından da dünyanın pek çok yerine dek uzanmış bir kahve kültürüdür. Fakat kahve falının daha çok Türk kültürüne ait bir fal biçimi olduğunu söyleyebiliriz.

2. Kahve falı bakmak için ne lazım?

Peki kahve falı bakmak için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle bir kahve fincanına ve iyi bir kahveye ihtiyacımız olacak. Kahve falının etkili bir şekilde yorumlanması için öncelikle kahvenin kıvamında pişmesi gerekir. Kahvenin telvesinin az olması faldaki şekilleri büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle fal için içilen kahvelere bir miktar fazla kahve eklenmesi uygundur. Öte yandan taze çekilmiş kahvelerde daha belirgin şekiller görülebilir. Bu da fal bakacak kişiye elverişli bir kahve fincanı sunar.

3. Kahve falı nasıl bakılır?

Kahve falı bakmak için bilinmesi gereken bazı teknikler vardır. Kahve falı bakmaya başlamadan önce asıl önemli olan telveleri iyi yorumlamaktır. Telvelerin ortaya çıkardığı şekiller kimi zaman bir harfi, kimi zaman bir rakamı, kimi zaman ise fal bakan kişiye hayvanları çağrıştırır. Falda göze çarpan şekillerin büyük çoğunluğunun anlamları geneldir ve açıklanabilir.

4. Kahve falı bakma teknikleri nelerdir?

Peki kahve falı bakarken hangi teknikler kullanılmalı? Birlikte inceleyelim.

Kahve falında yol

Eğer kahve falında yol görüyorsanız bunun anlamı yeni bir başlangıca işaret eder. Öte yandan bu yol uzun dönemeçli bir yol ise istediğiniz koşulların oluşmasının zaman alacağına işaret eder. Gördüğünüz yolun kalın olması hayatınızı önemli derecede değiştirecek olaylar ve yolculuklar olmayacağına, yolun dar olması ise kısa sürede gerçekleşecek ve hayatınızı daha fazla değiştirecek olaylara sinyal verir. Yolun etrafında semboller çıkıyorsa buna göre de yorumlar şekillenebilir. Eğer falda yedi yol çıkmışsa evliliğe, yolun ucunda güvercin varsa falınız uzaklardan haber geleceğine işaret eder.





Kahve falında hayvanlar

Falda görülen hayvanların hemen her biri farklı bir şeye işaret eder. Kahve falında at görmek asaleti ifade ederken kuş haberi, balık parasal olarak gelen kısmeti anlatır. Kelebek kısa süreli mutluluğu, köpek ya da kurt zor bir durumdan kurtuluşa ulaşmayı imgeler. Uğur böceği bereketli bir dönem yaşanacağına işaret ederken arı görmek ise kişinin çalışmalarının hak ettiği değere yükseleceğini simgeler. Fincanda görülen fare ise güvenilmez bir kişiliği, maymun ikiyüzlülüğü, yırtıcı hayvanlar ise hırsı ve kötülüğü imgeler.

Kahve falında sayılar

Peki kahve falında sayılar neyi ifade eder? Sayılar genellikle bir olayla ilgili zaman dilimine işaret ederken hayatınıza giren kişi sayısını da sembolize eder. Kahve falında sayılar iyi ve hayırlı işlere rivayet edilir. Varsa parasal sıkıntılarınızın biteceğine ve borçlarınızın kapanacağına habercidir. Öte yandan sayılar huzurlu günlerin yakın olduğu anlamına gelir. Falda görülen 0 beklentilerin gerçekleşmeyeceğine, 1 sevgiye ve iyiliğe, 2 hastalık ve uğursuzluğa, 3 başarılı bir hayata, 4 hayattaki şansa, 5 gıybete, 6 evliliğe, 7 aile içi huzura, 8 tartışma ve kaosa, 9 ise yeni kişilerle tanışmaya işaret eder.





Kahve falında harfler

Eğer kahve falında harfler çıkıyorsa bu da bazı anlamlara işaret eder. Mesela A harfi alınganlığa, B harfi iktidar olmaya, C harfi uzun bir yolculuğa, Ç harfi ayrılığa, D harfi zarara, E harfi vicdana, G harfi dua ihtiyacına, H harfi evliliğe, N harfi gerginlik hissine, P harfi yalan ve hileye, S harfi yeni birileri ile tanışmaya, V harfi ise mutsuz ve kederli olmaya işaret eder. Öte yandan bu anlamlar harfin çıktığı yöne ve fincanda ki konuma göre de değişkenlik gösterebilir.