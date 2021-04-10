İngiltere yasta

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Kraliçe Elizabeth’in eşi 99 yaşındaki Prens Philip yaşamını yitirdi

Son aylarda hastanede tedavi gören ve sağlık durumu merak konusu olan Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip dün sabah yaşamını yitirdi.Buckingham Sarayı, Prens Philip'in ölümünü "Majesteleri bu sabah (dün) Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleriyle bildirdi.Açıklamanın ardından Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmış, birkaç gün tedavi gördükten sonra hastaneden ayrılmıştı.Edinburgh Dükü olan Prens Philip Mountbatten, doğumunun ardından Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı almıştı. Philip'in armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktaydı.Prens Philip, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan bir donanma gazisi olduğu için askeri törenle defnedilmeyi vasiyet etmişti.Kraliçe Elizabeth, Birleşik Krallık gelenekleri gereği Windsor Kalesi arazisindeki Frogmore Bahçeleri'ne gömülmesi beklenen Prens Philip için 'sekiz günlük yas dönemine' girecek.Kraliçe, yas sürecinde Covid kısıtlamaları bile olsa herhangi bir görev yapmayacak, kanunlara 'Kraliyet Onayı' verilmeyecek ve devlet işleri de duraklatılacak.Bu sekiz günlük yasın ardından, 30 gün daha resmi Kraliyet Yasının devam etmesi bekleniyor.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prens Philip'in ölümünün ardından açıklamalarda bulundu. Downing Street'te konuşan Johnson, Prens Philip'in sayısız gencin hayatına ilham verdiğini söylerken Edinburgh Dükü'ne saygı duruşunda bulundu.Prens Philip, 10 Haziran 1921'de, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğdu.Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin üyesi, dönemin Yunan Kralı birinci Konstantin'in yeğeniydi.Beş kardeşin en küçüğü ve ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.İngiltere vatandaşı değildi. Rum Ortodoks Kilisesi'nde vaftiz edildi.22 Eylül 1922'de Yunan Kralı birinci Konstantin tahtı bırakmak zorunda kalınca Prens Philip'in de hayatı değişti.Babası Prens Andrew'un Yunanistan'a girişi ömür boyu yasaklandı.Aile Fransa'ya yerleşti. Philip, İngiltere ve Almanya'da eğitim gördü.Philip, Prenses Elizabeth ile 1934 yılında tanıştı.1939 yılında ikili mektuplaşmaya başladı. Geleceğin İngiltere kraliçesi henüz 13 yaşındaydı.1946 yazında dönemin İngiltere Kralı George, Philip'ten kızıyla evlenmesini istedi.Philip, Yunanistan ve Danimarka kraliyet unvanlarını bıraktı, annesinin ailesinden gelen Mountbatten soyadını aldı, Angilkan Kilisesi'ni kabul etti ve İngiltere vatandaşı oldu.Prens ve prenses, 10 Temmuz 1947'de nişanlandı. Aynı yıl 20 Kasım'da evlendi. Prens Philip, Edinburgh Dükü unvanını aldı.Elizabeth, 6 Şubat 1952'de tahta çıktı.Prens Philip, 60 yıldan fazla bir süre Kraliçe'ye, kraliyet görevlerinde ve yurtdışı ziyaretlerinde eşlik etti.Kraliçe'nin eşi, açık sözlülüğü, tartışma yaratan açıklamaları, gafları ve spora olan düşkünlüğüyle tanındı.Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in ikisi kız, ikisi erkek dört çocukları, sekiz torunları oldu.Büyük oğulları Charles tahtın bir numaralı varisi.... Onu, Charles ile Diana'nın büyük oğlu William izliyor.