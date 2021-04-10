banner583
İngiltere yasta
İngiltere yasta
8 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
9 0
 
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
232 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
14 0
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
37 0
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
53 0
Motor sporlarında ortaklık zamanı
Motor sporlarında ortaklık zamanı
17 0
banner529
banner570

Norveç Başbakanına para cezası

banner476

Doğum günü kutlamasında koronavirüs tedbirlerine uymadığı için hakkında soruşturma başlatılan Norveç Başbakanı Erna Solberg'e 2 bin 350 dolar para cezası kesildi

banner624
Norveç Başbakanına para cezası
banner630
Norveç’te Başbakan Erna Solberg, kendisi adına düzenlenen doğum günü partisinde, kendi koyduğu Covid-19 önlemlerine uymadığı gerekçesiyle 20 bin kron (2 bin 350 dolar) para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında da benzer bir suç nedeniyle hatasını kabul eden Solberg ile ilgili polis teşkilatından yapılan açıklamada, “Ülkenin başbakanının daha yüksek standartta davranması gerekiyor. Yasalar herkes için aynı olsa da, herkes aynı değil" ifadelerine yer verildi.
İşlenen suçun normal şartlarda para cezasına neden olmadığı belirtilirken, Güneydoğu bölge polis teşkilatından Ole Saeverud, “Ülkenin başbakanının daha yüksek standartta davranması gerekiyor. Yasalar herkes için aynı olsa da, herkes aynı değil" ifadelerini kullandı.
Başbakan Erna Solberg, geçtiğimiz Şubat ayında da bir kayak merkezine gidip aile toplantısına katıldığını ve ülkesinin karantina kurallarını ihlal ettiğini kabul etmişti.
Geçtiğimiz gün Solberg’in katıldığı doğum gününde Covid kısıtlamaları tarafından belirlenen sınırlardan daha fazla kişi içerdiği belirtilirken bu durumun başbakanın popülaritesini olumsuz etkileyebileceği bildirildi.
Başbakan Erna Solberg, geçtiğimiz Şubat ayında da bir kayak merkezine gidip aile toplantısına katıldığını ve ülkesinin karantina kurallarını ihlal ettiğini kabul etmişti.
Norveç Başbakanı, pandemi kurallarına aykırı davranan ilk üst düzey yetkili değil. Diğer tanınmış isimler arasında 80'den fazla kişinin katıldığı bir akşam yemeğine katıldıktan sonra Ağustos ayında istifa eden Avrupa Birliği Ticari İlişkiler şefi Phil Hogan da yer alıyor.
Norveç’in komşusu İsveç'te de, Başbakan Stefan Lofven yüz maskesi olmadan alışverişe çıktıktan sonra tepki görmüş, sonrasında yapılan anketlerde destek oyu düşmüştü.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.