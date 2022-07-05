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İngiltere'de hastanelerden endişelendiren hamle

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İngiltere'de hastanelerden endişelendiren hamle

İngiltere'de Covid-19 hastalarının sayısı, nisan ayından bu yana en yüksek sayıya yükselirken hastaneler zorunlu yüz maskelerini geri getirmeye hazırlanıyor.

İngiltere’deki hastaneler, corona virüsü vakalarında son zamanlarda görülen artışı engellemek amacıyla maskeleri geri getirmeyi ve sosyal mesafe önlemlerini eski haline getirmeyi amaçlıyor.

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS’den alınan rakamlar, pazartesi günü virüsle hastaneye kaldırılan yaklaşık 10.658 hasta olduğunu gösteriyor.

İngiltere genelinde enfeksiyonlar iki haftada ikiye katlandı, şu anda her gün yaklaşık 1.000 hasta Covid-19 virüsüyle kabul ediliyor.

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