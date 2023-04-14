HSBC’den Dolar’da 24 beklentisi

HSBC daha önce “21.00” olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL beklentisini “24.00” seviyesine çıkardı

Morgan Stanley’den sonra HSBC de seçim sonuçları nasıl olursa olsun TL’nin

zayıflayacağı olasılığına dikkat çekti.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerle ilgili süreç devam ederken, ekonominin ve Türk Lirası’nın geleceği konusundaki öngörüler de sürüyor. İki haftadır düşüş eğilimi hızlanan TL’nin seçim sonuçları ne olursa olsun zayıflayacağı yolundaki görüş, giderek daha çok taraftar buluyor. Bu konuda Morgan Stanley ve Bank of America’nın ardından son halka HSBC oldu. HSBC daha önce “21.00” olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL beklentisini “24.00” seviyesine çıkardı.

HSBC CEEEMEA Bölgesi Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından kaleme alınan bir raporda; bozulan temeller ve TL’nin aşırı değerlendiğine dair işaretlerin kurda bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtildi.

TL’nin döngüsel ve yapısal kırılganlıklarının ortada olduğuna dikkat çeken banka, daha önce hazırladıkları birçok raporda vurguladıkları gibi yüksek negatif faizin, yüksek cari açığın, düzenli sermaye akışlarının yaşanmamasının, düşük döviz rezervlerinin ve liralaşma politikasının sürdürülebilirliğine ilişkin risklerin Türk Lirası için öne çıkan zorluklar olduğunu belirtti. Bu değerlendirmelerle birlikte çeyrekler bazında dolar/TL beklentileri yukarı çekildi. Daha önce ikinci çeyrek için 19.50 tahminini paylaşan banka bunu 20.00 seviyesine çıkardı. Üçüncü çeyrek beklentisi de 20.00’den 23.00’e yükseldi.

