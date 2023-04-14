Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir elektronik meraklısı bir vatandaşımız, sürekli olarak elektronik eşyalarla uğraşarak bir şeyler üretmeyi denediğini belirterek bize patlamış bir pilin fotoğrafını göndererek sitem etti.

Vatandaşımız geçtiğimiz günlerde bir marketten aldığı Duracell marka pilin taktığı aletinin üstünde patladığını belirterek, “Patlamasına şok olduğum yetmezmiş gibi bir de pilin sahte çıkması beni sinir küpü etti” diyerek sitemlerini paylaştı.

Duracell diye aldığı pilin üzerine Duracell ambalajı konulan Çin işi bir pil olduğunu görünce sinirlerinin tepesine çıktığını söyleyen vatandaşımız. Bu ülkede kime güveneceğiz bilmiyoruz. Bu pilleri veya elektronik eşyaları denetleyen ölçen hiçbiri yok mu? isteyen kafasına göre iş mi yapıyor?” diyerek sözlerini tamamladı.

