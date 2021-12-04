Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

23 yaşındaki TikTok kullanıcısı Hannah Violet, takipçilerine çok ilginç bir anısını anlattı. Hannah, hamile olduğunu doğum yapmadan 50 dakika önce öğrendiğini söyledi

TikTok hesabından takipçilerine yaptığı paylaşımla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hannah Violet, ilginç doğum hikâyesiyle takipçilerini şoke etti.

34 beden olan Hannah doğum kontrol hapı kullandığı için hamile kalma şansının düşük olduğunu düşünüyordu. Ancak sürpriz gebeliğini öğrendikten sadece 50 dakika sonra doğum yaptı.

HİÇBİR HAMİLELİK BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ

Hamileliği sürecinde regl olmaya devam eden Violet, hiçbir belirti de göstermedi. Mide bulantısı ya da karnında belirginlik bir şişkinlik hissetmedi.

APANDİST AĞRISI ZANNETTİLER

Bir sabah karnında ve sırtında şiddetli ağrıyla uyanan Violet, bunun regl sancısı olduğunu düşünerek tuvalette gitti. Ancak midesindeki ağrı bütün vücuduna yayıldığında felç geçirdiğini düşündü. Anne ve babasına seslendi ve aile ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri apandist olabileceğini söylediler. Hastaneye vardığında ise Violet’in doğum yapmak üzere olduğu ortaya çıktı. Gönderisinde Violet, “Hamile olduğumu öğrendikten 50 dakika sonra doğum yaptım İki gün hastahanede yattıktan sonra bekar bir anne olarak yeni bir hayata adım attım” dedi.

