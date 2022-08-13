banner762
banner815
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
15 0
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
10 0
 
Klasikler, Duravit & Pakduş Gece Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Duravit & Pakduş Gece Rallisi’nde buluştu
28 0
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
28 0
Pedallar Erenköy’de döndü
Pedallar Erenköy’de döndü
17 0
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
24 0
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
44 0
banner797

Günde 200 kere öten horoz mahkemeye verildi

banner476

Almanya’da yaşlı bir çift, günde yaklaşık 200 kere öten horoz nedeniyle komşularını mahkemeye verdi

banner825
Günde 200 kere öten horoz mahkemeye verildi

 
Almanya’da yaşlı bir çift, saat 08.00’den itibaren günde yaklaşık 200 kere öten horoz nedeniyle komşularını mahkemeye verdi.
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşayan Friedrich-Wilhelm K. ve eşi Jutta, komşularının horozunun saat 08.00’den itibaren günde yaklaşık 200 kere ötmesinin kendilerine “işkence” gibi geldiğini belirterek, komşuları Michael D. hakkında dava açtı.
76 yaşındaki çift, "Magda" adlı horozun evden çıkarılmasını istediklerini aktardı.
Yaşlı çift ayrıca, mahkemeye delil sunmak için horoz her öttüğünde kayıt aldıklarını aktardı.
Friedrich-Wilhelm, Alman basınına verdiği demeçte, şöyle konuştu: 
"Bahçeyi kullanamıyoruz ve herhangi bir pencere açamıyoruz. Geceleri kilitli olduğu için sabah 08.00'e kadar başlamıyor ama sonra gün boyunca 100 ila 200 kez ötüyor. Dayanılmaz."
Jutta ise “İşkence hakkında konuşmak zor, ama böyle bir şey” ifadelerini kullandı.
Ancak Magda'nın sahibi 50 yaşındaki Michael, tavuk beslediği gerekçesiyle horoza ihtiyacı olduğunu savunarak, "Tavukların horoza ihtiyacı var, yoksa birbirlerini yolarlardı" dedi.
Michael, kendi yumurtalarını toplamak amacıyla 2018'de bahçesine 5 adet civciv satın aldığını fakat civcivlerden birinin horoz çıktığını ifade etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.