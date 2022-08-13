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Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada

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Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada
 

 
Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi kapsamında Hanedan Koleksiyonu açık artırma usulüyle satışa sunuldu.
Arthill Müzecilik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos’tan itibaren teklif verilmeye başlanan müzayede, 14 Ağustos’ta saat 15.00’da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek.
Müzayede koleksiyonunda Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser yer alıyor. Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor.
Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han’a ait altın murassa cep saati yer alıyor.
 
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