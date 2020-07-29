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Fransız bakan uyardı: Bittiğini düşündük ama geri geliyor

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Fransa Sağlık Bakanı Veran, corona virüs için "Bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor" dedi

Fransız bakan uyardı: Bittiğini düşündük ama geri geliyor

 

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın söz konusu olmadığını ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Veran, LCI televizyonunda Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğu uyarısını yapan Veran, "(Covid-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli" dedi.

"BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK AMA GERİ GELİYOR"

Veran, ikinci dalgadan yalnız Covid-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Covid-19'un bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor. Bir aşıya ihtiyacımız var" diyen Veran, bir haftada yapılan test sayısını 500 bine çıkardıklarını söyledi.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 223'e, vaka sayısı ise 213 bin 341'e yükseldi.

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