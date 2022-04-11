Faşistler bile bunları yapmadı

Ukrayna-Rusya savaşı 47. gününde sürerken sivil katliamlarına ilişkin yeni haberler ortaya çıkıyor. Başkent Kiev'in yakınındaki Andriivka köyünde, aynı Buça ve İrpin'de olduğu gibi Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sivillere ait cesetler bulundu, köyün bir harabeye döndüğü görüntülendi. Köyde hayatta kalanlar "Bunları faşistler bile yapmadı" diyerek yaşadıkları trajediyi anlattı.

BBC’den Mark Lowen’ın haberine göre Anton Ischenko, 23. doğum gününü kutladıktan sonraki gün Ruslar tarafından kaçırıldı ve Kiev'in batısındaki Andriivka köyündeki evinden silah zoruyla götürüldü.

Ailesi cesedini bir ay sonra, Rus birlikleri sürüldükten sonra buldu. O kadar kötü bir şekilde hırpalanmıştı ki, onu kıyafetlerinden teşhis etmek zorunda kaldılar.

EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bununla birlikte, Rus kuvvetleri Doğu Ukrayna'ya çekilirken terk ettikleri köylerdeki dehşet de ortaya çıkıyor.

Başkentten yaklaşık 60 km uzaklıktaki Andriivka'da yaklaşık bin kişi yaşıyordu. Bunlardan en az 40'ı öldürüldü.

"ŞİİR OKURDU"

Anton'un müstakil evinin dışında oturan büyükannesi Tetiana, "Çok hoş bir çocuktu, çok zekiydi, şiir okurdu. Belki başka bir yerde savaşmaya gitmiş olsaydı, buraya tek parça halinde dönerdi. Kocam, Ruslara 'Onun yerine beni alın' deyince, ona bir makineli tüfek doğrulttular ve 'Eve git, yoksa ikinizi de alırız' dediler” diye konuştu.



Belarus sınırına giden yolda Andriivka, savaş ve aylarca süren işgal yüzünden perişan oldu. Tankların patlatıldığı toprak yolda kraterler var. Tavuk ve tavşan ölülerin yanında topçu kalıntıları var.



Köyün iki ucunda ise yanmış zırhlı araçlar bulunuyor.

Diğer taraftan, Rusların sınır dışı edilmesiyle bazı sakinler geri dönmeye veya sığınaklardan çıkmaya başladı. Bu kişilerden biri ise Grigoriy Klymenko.

Yatalak olan 90 yaşındaki annesiyle birlikte olmak için köyde kalan Klymenko, tankların köyü kuşatmasını dehşet içinde izlediklerini söyledi.

"FAŞİSTLER BİLE BUNU YAPMADI"

Klymenko, Rus askerleri hakkında "Onlar hayvan. İnsanlar böyle davranmazlar. Ailem bana savaştan bahsetti ve faşistler bile böyle şeyler yapmadı" dedi.

Klymenko’nun komşusu Leonid Koval ve oğlu, hasarlı evlerini tamir etmeye, çatıyı yeniden döşemeye ve patlayan pencerelere plastik levhalar yapıştırmaya başladı. Rus askerleri Koval ailesinin evinde kaldı ve evi yağmaladı.



Evde Rus askerleri tarafından parçalanmış, kutular dolusu fotoğraf ve ters çevrilmiş elbiseler göze çarpıyor. Kanepenin minderleri ise yırtılmıştı. Ukrayna ordusu Andriivka'ya doğru ilerlemeye başlayınca, orada kalan Ruslar ana evden çıkıp saklanmak için küçük mahzene girdi.

Öte yandan, Kuzey Ukrayna'da, Rusların geri çekildiği Kiev ve Çernihiv, yakınlarındaki köyler ve kasabalar, şimdi olası savaş suçları alanları olarak değerlendiriliyor. Böylelikle Andriivka; Buça, Irpin ve diğerleri ile sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının ve savaş kuralları tarafından yasaklanan diğer vahşetlerin özelliklerini taşıyan büyüyen bir listeye katılıyor. Ve bunlar, Rus kuvvetlerinin yeni bir taarruz öncesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı doğuda neler olabileceğine dair korkunç işaretler olarak görülüyor.