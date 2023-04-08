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Eski sevgilisine düğün hediyesi bomba gönderdi: 2 ölü

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Hindistan’da yeni evlenen çiftin evine gönderilen hediye paketi patladı. Olayda damat ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. Paketin gelinin eski sevgisi tarafından gönderildiği öne sürüldü

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Eski sevgilisine düğün hediyesi bomba gönderdi: 2 ölü
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Hindistan’da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
BBC’nin haberine göre, olay, 3 Nisan’da ülkenin orta kesimlerindeki Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çiftin evinde meydana geldi.
Patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken 18 aylık bir bebek de dahil, 4 kişi yaralandı.
Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.
Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti. Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi.
Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.
 
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