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En çok kazanan CEO Elon Musk

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ABD'de 2019'un en çok kazanan CEO'ları belli oldu. Listenin tepesinde 595 milyon dolarla Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yer aldı

En çok kazanan CEO Elon Musk
15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:08

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2019'un en çok kazanan CEO'lar açıklandı. 
  
Bloomberg tarafından açıklanan listenin birinci sırasında Tesla  ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yer aldı. 
  
Geçtiğimiz yıl 595 milyon dolar gelir elde eden Musk'ı Apple CEO’su Tim Cook ve Charter Communications CEO’su Tom Rutledge takip etti. Aynı habere göre, Tim Cook’un kazancı ise 133,7 milyon doları buldu. Rutledge ise 2019 yılında 117 milyon dolara yakın bir kazanç elde etti. 
  
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, 86 milyon dolarlık kazanç ile 8'inci sırada yer aldı. 
  
En çok kazanan 100 CEO listesinde sadece 4 kadın yönetici yer bulabildi. 

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