En büyük maske şirketi corona virüsten dolayı kapatıldı

Dünyanın en büyük cerrahi eldiven ve maske üreticisi Top Glove şirketinin 28 fabrikası, işçilerinin büyük bir bölümü Covid-19 oldukları için kapatılıyor

Dünya çapında 41 fabrikasıyla yılda 70 milyardan fazla maske ve eldiven üreterek dünyanın en büyük maske ve eldiven üreticisi olan Top Glove, corona virüs nedeniyle büyük bir sorun yaşıyor.

Agence France-Presse'in haberine göre Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki sanayi bölgesinde yer alan fabrikalarda düşük ücretle çalışan göçmen işçilerde meydana gelen corona virüs salgını sonrası şirket zor duruma girdi.

28 FABRİKA KAPATILIYOR

28 fabrikasında binden fazla vaka rapor eden şirkete hükümet fabrikaları kapatma emri verdi.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, "Sağlık bakanlığının tavsiyesine dayanarak, bugün yapılan özel bir toplantıda, işçilerin karantinaya alınması için 28 Top Glove fabrikasının aşamalı olarak kapatılmasına karar verildi" dedi.

“İLGİLİ MAKAMLARLA TAM İŞBİRLİĞİ YAPILACAK”

Yılda 70 milyardan fazla maske ve eldiven üreterek dünyanın en büyük maske ve eldiven üreticisi olan Top Glove tarafından yapılan açıklamada, geçici durdurmanın uygulanması için ilgili makamlarla tam işbirliği yapılacağı ve tesislerin kapatılmaya başlandığını belirtildi.

Malezya’da 41 fabrikada faaliyet gösteren Top Glove’da 5 bin 700 işçi üzerinden yapılan taramada binden fazla vaka kaydedilirken, temaslılarla birlikte fabrikaların kapatılmasına karar verildi.

PANDEMİDE KAR VE HİSSE FİYATI ARTTI

Malezya merkezli şirket, pandeminin başlangıcından bu yana dünyadaki bütün ülkelere koruyucu ekipman temin etmek için yoğun mesai ile çalışırken hem karını hem de hisse fiyatını artırdı.

Malezya’da corona virüs vakalarında 56 binden fazla insan virüse yakalandı, 337 kişi de hayatını kaybetti.