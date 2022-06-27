Ekonomik durum BM raporunda

BM Genel Sekreteri Guterres’in hazırladığı BM raporunda, Türkiye ve KKTC tarafından kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen faaliyetlere ciddi bir değinmede bulunmadığı ancak Kıbrıslı Türklerin ekonomik durumunun kötüleşmesi konusuna değindiği iddia edildi

Güney’de yayımlanan Kathimerini gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesine ilişkin hazırladığı raporunda, Türkiye ve KKTC tarafından kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştirilen faaliyetlere ciddi bir değinmede bulunmadığını, buna paralel olarak ise, Kıbrıslı Türklerin ekonomik durumunun kötüleşmesi konusuna değindiğini iddia etti.

Kapalı bölge Maraş’taki sahil şeridinin genişletilmesi konusunun rapor taslağında sadece “betimleme” olarak yer aldığını ve konu hakkında özlü bir tavır kanmaktan kaçınıldığını savunan gazete, raporda verilmeye çalışılan mesajın, “adadaki iki toplumun işbirliği yapabilecekleri, yapmaları gerektiği” şeklide olduğu iddiasına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “BM Türkiye’yi Kuş Tüylerine Atıyor – BM Temsilcisi Colin Stewart ve takımı Ankara’nın Faydalı Olduğu Fikrine Uyum Sağladılar” başlıkları altında verirken Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye’nin faydalı olacağı şeklinde var olan yaygın kanıya BM’nin de katıldığını öne sürdü.

Gazete özetle, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ve takımının, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda “rahatsız edilmemesi ve ödüllendirilmesi gerektiği” görüşünü benimsediği ve UNFICYP rapor taslağına da bunun yansıdığını iddia etti.

Stewart’ın adadaki temaslarında “Kıbrıs Cumhuriyeti ile sahte devleti eşitleyen bir şekilde davranmaya çalıştığını” öne süren gazete, rapor taslağında, kapalı bölge Maraş’ta yaşananlara basitçe değinilmekte yetinildiğini, BM Güvenlik Konseyi kararların ihlal edildiğine değinilmediğini, eleştirilerde bulunulmadığını iddia etti.

Gazete haberinde, BM’nin Kıbrıs ekibiyle İngiltere Büyükelçiliğinin “çok yakın çalıştıkları” iddiasında da bulunurken, UNFICYP raporunun hazırlanmasından sorumlu olan İngiltere’nin, Ukrayna konusunda faydalı olduğunu düşündüğü Türkiye’nin rahatsız olmaması adına Maraş konusuna raporda ayrıntılı şekilde değinmeme konusunu Rum yetkililerin gündemine getirdiğini yazdı.

Raporda, Kıbrıslı Türklerin izolasyonu konusuna da değinildiği ve 2004 yılından beridir izolasyon altında bulunan Kıbrıslı Türklerin zor ekonomik şartlar altında olduklarının ifade edildiğini belirten gazete, raporda ayrıca “iki toplum arasında doğrudan temasların tanınma anlamına gelmediği” ifadesine yer verilerek, “bu çerçevede günlük sorunların çözümü için bir çözüm mekanizmasının oluşturulması” fikrine de değinildiğini yazdı.

