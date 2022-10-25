Dünya Kupası için İspanya’dan Katar’a yürüyen Santiago Sanchez kayboldu

İspanya'dan Katar'a yürüyerek yolculuk yapan ve Dünya Kupası'nı izleme hedefinde olan İspanyol taraftar Santiago Sanchez, İran'da kayboldu

Kasım ayında başlayacak olan 2022 Dünya Kupası’nda İspanya’yı desteklemek için ülkesinden Katar’a kadar yürüyerek gitmeyi hedefleyen Santiago Sanchez’den haber alınamıyor.

Sanchez’in ailesi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Kupası için Madrid’den Doha’ya yürüyerek gitmeyi hedefleyen Sanchez’den, üç hafta önce İran’a geçtikten sonra haber alınamadığını söyledi.

Eski paraşütçü ve ateşli bir futbol taraftarı olan deneyimli yürüyüşçü, son dokuz ayda 15 ülkeyi gezdi. Yolculuğunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Sanchez, son olarak Irak’ta görüldü. 41 yaşındaki Sanchez daha önce, Katar’a yaptığı gezinin amacının, İspanya’nın 23 Kasım’da oynayacağı ilk maça yetişmek ve Arap dünyasındaki ilk Dünya Kupası ev sahibi ülkeye ulaşmadan önce başkalarının nasıl yaşadığını öğrenmek olduğunu söylemişti.

RÖPORTAJ İÇİN TAHRAN’A GİDİYORDU

Irak’taki Süleymaniye şehrinde verdiği bir röportajda, “Yolculuğun amacı, diğer insanları çok az şeyle daha ileriye gidebileceklerini göstermeleri için motive etmek ve onlara ilham vermek.” demişti.

Ancak Sanchez’in ailesi, İspanyol yürüyüşçüden son olarak 2 Ekim’de Irak-İran sınırını geçtikten 1 gün sonra sesli bir mesajla haber aldı. Bir televizyon kanalının kendisiyle röportaj yapmak istediğini söyleyen Sanchez’in İran’ın başkenti Tahran’a gitmeyi planladığı öğrenildi. Bir sonraki adımı, İran’ın güneyindeki liman olan ve tekneyle Katar’a seyahat edeceği Bandar Abbas olacaktı.

BİSİKLETLE SUUDİ ARABİSTAN’A GİTMİŞTİ

Annesi Celia Cogedor, “Eşim ve ben derin endişe duyuyoruz. Ağlamalarımızı durduramıyoruz” diyerek üzüntüsünü paylaştı. Sanchez’in ailesi, 17 Ekim’den kayıp başvurusunda bulundu ve İspanya polisi ile diplomatların yardım ettiğini söylediler.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Sanchez’in nerede olduğu hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını ve İspanya’nın Tahran büyükelçisinin konuyla ilgilendiğini açıkladı.

Sanchez 2019’da Madrid’den Suudi Arabistan’a gitmek için benzer bir rotayı bisikletle gitmiş ve İran’dan geçmişti.

TÜRKİYE’DEN DE GEÇTİ

Sanchez, 12 Temmuz’da Türkiye’ye giriş yaptıktan 1 hafta sonra İstanbul’a ulaşmıştı. Bazı YouTube kanallarıyla röportaj yapan Sanchez, 4 Ağustos’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre temizliği konusundaki farkındalık organizasyonuna katıldı.