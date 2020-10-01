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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 34 milyonu geçti

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"Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 34 milyon 20 bin 311'e ulaştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 34 milyonu geçti

 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 34 milyon 20 bin 311'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 420 bin 300 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 287 bin 238), Brezilya (4 milyon 787 bin 637), Rusya (1 milyon 176 bin 286), Kolombiya (824 bin 42), Peru (811 bin 768), İspanya (769 bin 188), Meksika (738 bin 163), Arjantin (736 bin 609), Güney Afrika (672 bin 572) ve Fransa (550 bin 690) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 318 bin 663'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 15 bin 380 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 25 milyon 267 bin 863 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 737 bin 68 aktif vaka bulunuyor.

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