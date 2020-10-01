Bıçaklı: Paravan antrenörlük ortadan kaldırılmalı

Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, paravan antrenörlüğün ortadan kaldırılabilmesi adına A lisans sahibi antrenörlerin kurslar yapılana kadar Süper Lig takımlarında görev yapabilmeleri gerektiğini açıkladı

Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı açıklamalarda bulunarak paravan antrenörlüğün ortadan kaldırılabilmesi adına A lisans sahibi antrenörlerin kurslar yapılana kadar Süper Lig takımlarında görev yapabilmeleri gerektiğini ifade etti:

Başta paravan antrenörlüğü ortadan kaldırmak ve kulüplerin antrenörler konusunda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere; 25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulüpler tarafından yapılan önerge sonucunda gündeme alınan ve daha sonra genel kurul tarafından değerlendirilerek, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na tavsiye kararı olarak sunulmasına oybirliği ile karar verilen, Teknik Direktörlük kursuna katılmaya hak kazanan ve pandemi nedeniyle kursları yapılmayan A Lisans sahibi antrenörlerin kursları yapılana kadar Süper Lig takımlarında görev yapma haklarını kullanma konusunda KTFF Yönetim Kurulu’nun ivedi olarak toplanmasını ve bu konuda gerekli kararları alarak, kulüplerimizin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmasını beklemekteyiz. Saygılar sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim.”

