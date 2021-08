DSÖ'den aşılarda üçüncü dozu askıya alın çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zengin ülkelere en az Eylül ayının sonuna kadar üçüncü doz Covid-19 aşılarının ertelenmesi çağrısında bulundu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci dozların tamamlanmasının ardından bir ara verilmesinin dünyadaki her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unun aşılanmasına izin vereceğini söyledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), en azından Eylül ayının sonuna kadar Covid-19'a karşı yapılan güçlendirici aşıların askıya alınması çağrısında bulundu.

Bununla birlikte, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede üçüncü doz uygulama başladı. Ancak Dr Tedros, daha fakir ulusların geride kaldığı konusunda uyardı.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER 100 KİŞİ BAŞINA YALNIZCA 1,5 DOZ AŞI UYGULADI



DSÖ'ye göre, düşük gelirli ülkeler, aşı eksikliği nedeniyle her 100 kişi başına yalnızca 1,5 doz aşı uygulayabildi. Dr. Ghebreyesus, aşıların çoğunun düşük gelirli ülkelere gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Bütün hükümetlerin halkını Delta varyantından koruma endişesini anlıyorum. Ancak küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten nüfusunu tam olarak aşılamış ülkelerin kullanmasını kabul edemeyiz" dedi.

Bununla birlikte DSÖ, gelecek aya kadar her ülkedeki insanların yüzde 10'unun aşılanmasını istemişti ancak bu hedefe mevcut gidişatta ulaşılması pek mümkün değil. Haiti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, kimse iki doz aşıyla aşılanmadı. Delta varyantı nedeniyle son aylarda enfeksiyonların ve ölümlerin arttığını gören Endonezya, Our World in Data'ya göre nüfusunun yalnızca yüzde 7,9'unu tam olarak aşıladı.



ÜÇÜNCÜ DOZ UYGULAMASI BİRÇOK ÜLKEDE BAŞLADI



Bu arada, Türkiye ve İsrail 60 yaş üstü için bir takviye aşısı yapmaya başlarken, Almanya Moderna ve Pfizer aşılarının üçüncü dozlarını sunmaya başlayacağını duyurdu. İngiltere ise, savunmasız olarak sınıflandırılan milyonlarca kişiye Eylül ayından itibaren üçüncü dozu teklif edebileceğini söyledi.

ABD, üçüncü dozlarla ilgili bir politika açıklamadı ancak Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aşıları yurt dışına dağıtmak için yeterli doza sahip olduğunu ve aynı zamanda Amerikalıların tam olarak aşılanabilmesini sağladığını söyledi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "İkisini de yapabiliriz" dedi.



Öte yandan, DSÖ Mayıs ayında, zengin ülkeleri çocuklara ve gençlere aşı yapma planlarını ertelemeye ve bunun yerine bu malzemeleri bağışlamaya çağırdı. Dr. Tedros, ülkeleri küresel adil erişim planı Covax'a daha fazla aşı sağlamaya çağırdı. Bununla birlikte, İngiltere 16-17 yaş arası nüfusunu aşılamaya başladı.