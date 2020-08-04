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DAEŞ cezaevine saldırdı

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Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.

DAEŞ cezaevine saldırdı

 

 

 Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.


DAEŞ cezaevine saldırdı - 3

Saatler süren çatışmanın ardından 8 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, çatışmanın sona erdiğini belirtti.


DAEŞ cezaevine saldırdı - 4

Hogyani, saldırılarda aralarında sivillerin bulunduğu 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.


DAEŞ cezaevine saldırdı - 5

Hogyani, saldırı sırasında cezaevindeki bazı mahkumların kaçtığını vurguladı.


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Söz konusu cezaevinde 300 civarında DAEŞ mahkumu da bulunuyordu.
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Saldırıyı terör örgütü DAEŞ  üstlendi.


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