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Sanal tercih fuarı bugün başlıyor

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Üniversite tercihi yapacak adaylar üniversiteleri sanal fuarda tanıyabilecek. 200 üniversitenin katılımıyla yapılacak fuar bugün başlıyor.

Sanal tercih fuarı bugün başlıyor

 

  

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos'ta sanal fuar düzenlenecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" fuarının tercih sürecini kolaylaştıracağını söyledi.

"Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz" dedi.

Sanal fuar 7 Ağustos'a kadar sürecek. Üniversite tercihleri ise 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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