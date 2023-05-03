Çipras, botoksu ile gündem oldu

Yunanistan’da ana muhalefet lideri Çipras’ın 21 Mayıs’ta ülkede yapılacak genel seçimden hemen önce botoks yaptırdığı öne sürüldü

Yunanistan, Türkiye'den tam bir hafta sonra 21 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Ülkede genel seçimler için yoğun hazırlıklar yapılırken ana muhalefet lideri ve Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras'ın yeni görünümü ülkenin gündemini renklendirdi. Seçimlerden önce botoks yaptırdığı belirtilen 48 yaşındaki Çipras, Star Trek (Uzay Yolu) karakteri Mr. Spock'a benzetildi.Yunanistan’da Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, 21 Mayıs’ta ülkede yapılacak genel seçimden hemen önce botoks yaptırdığı öne sürüldü.Yunanistan'da Süper Katerina programının sunucusu Katerina Kainourgiou, geçtiğimiz günlerde Çipras ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı.YouTube yayınlarıyla da tanınan Kainourgiou, Çipras’ın kaşlarını botoksla kaldırttığını söyledi. Kainourgiou, işlemin ardından siyasetçinin ilk başta zor anlar yaşadığını ancak daha sonra Çipras’ın botoksuna alıştığını ve gerçekten “çok çekici" göründüğünü belirtti.Ancak Kainourgiou, "Ama siyasette botoks olmaz, demek istediğim bu” diye konuştu. Bununla birlikte, Ülkenin tanınmış şovmenlerinden Takis Zaharatos da Yunanistan’ın eski başbakanın botoks işleminine dair ilginç bir yorumda bulundu."MR. SPOCK'A BENZİYOR"Zaharatos, Çipras’ın botokslu halini ünlü bilim kurgu dizisi Star Trek'teki (Uzay Yolu) Mr. Spock karakterine benzetti.Orijinal dizide Kaptan Kirk ile birlikte Enterprise uzay gemisinin ilk kaptanı olan Mr. Spock'ı Leonard Nimoy canlandırıyordu.