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Ceset parçası satan cenaze evi sahibine 20 yıl hapis

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Colorado'da bir cenaze evi sahibi, 560 cesedi parçalara ayırarak ve vücut parçalarını cerrahi eğitim şirketlerine izinsiz satarak ölülerin yakınlarını dolandırmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ceset parçası satan cenaze evi sahibine 20 yıl hapis
'de 46 yaşındaki Megan Hess, ilginç bir dolandıcılık suçuna imza attı.

Temmuz ayında suçunu itiraf eden Hess, Colorado'da bir  evi olan Sunset Mesa'yı ve vücut parçaları kuruluşu olan Donor Services'i işletiyordu.

Hess'in 69 yaşındaki annesi Shirley Koch da dolandırıcılıktan suçunu kabul etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Koch'un ana rolü cesetleri parçalamaktı.

SAHTE BAĞIŞ FORMLARI KULLANILDI

Savcı Tim Neff bir mahkeme dosyasında, "Hess ve Koch, cenaze evlerini zaman zaman sahte ve sahte bağış formları kullanarak cesetleri ve vücut parçalarını çalmak için kullandılar. Hess ve Koch'un davranışları, aileler ve yakın akrabalar için büyük bir duygusal acıya neden oldu." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp, böbrek ve tendon gibi organları nakil için satmak yasa dışı ve sadece bağışlanmalarına izin veriliyor.

Ancak baş, kol ve omurga gibi vücut uzuvlarının araştırma veya eğitimde kullanılmak üzere satılması federal yasa tarafından düzenlenmedi.

Savcılar, Hess'in ölü yakma hakkında yalan söyleyerek, cesetleri parçalayarak ve onları izinsiz satarak merhumun akrabalarını dolandırdığını ve suç işlediğini söyledi.

Savcılar, Hess'ten kollar, bacaklar, kafalar ve gövdeler satın alan cerrahi eğitim şirketleri ve diğer firmaların bunların hileli bir şekilde elde edildiğini bilmediklerini açıkladı.
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