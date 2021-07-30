Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü

Güney Brezilya'dan geçen tarihi kutup soğuğu dalgası bölge için tarihte eşi görülmemiş bir sürpriz yaptı. Rio Grande do Sul eyaletindeki en az 13 şehirde kar yağışı meydana geldi

KUTUPLARDAN GELEN HAVA KÜTLESİ BREZİLYA'YI VURDU

Brezilya’da sıcaklıklar -8 dereceye kadar düştü ve gece boyunca kar yağdı. Kutupsal bir hava kütlesi, küresek tarım merkezinin güneyine doğru ilerleyerek kahve, şeker kamışı ve portakal ürünlerini donla tehdit etti. Arabalar, caddeler ve otoyollar buzla kaplanırken, insanlar kardan adam yaparak fotoğraf çekme ve karda oynama fırsatı buldu.Güney Brezilya'dan geçen tarihi kutup soğuğu dalgası bölge için tarihte eşi görülmemiş bir sürpriz yaptı. Rio Grande do Sul eyaletindeki en az 13 şehirde kar yağışı meydana geldi.

Olağandışı hava olayı, ülkeye son birkaç gündür etkisine alan büyük bir kutupsal hava kütlesi ile bağlantılı olarak meydana geldi. Meteoroloji uzmanları, daha önce bölgeyi vuracak düşük sıcaklıklar konusunda şimdiden uyarmıştı.

Eyaletin hava durumu tahmin kurulu MetSul tarafından yapılan açıklamada, “Soğuk hava kütlesi, Brezilya ve birkaç çevre ülkede en yoğun etkisini gösterecek” dedi.

TERMOMETRELER -8 DERECEYE YAKLAŞTI

Bununla birlikte, kuruluşunun açıklamasına paralel olarak Santa Catarina eyaletinde dün termometreler -7.,8 dereceyi göstererek yeni bir rekor kırdı.

40'TAN FAZLA ŞEHİRDE BUZLANMA

Meteoroloji şirketi Somar Meteorologia, Rio Grande do Sul eyaletindeki 40'tan fazla şehirde buzlanma ve en az 33 belediyede kar olduğunu bildirdi.

HALK SEVİNÇLE KARŞILADI

Diğer taraftan, Brezilyalılar karın gelişini sevinçle karşıladı. Halk, sokaklara döküldü ve bu durum sosyal medya profillerine de yansıdı. Ülke için alışılmadık gecede fotoğraf ve videolar sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve bu görüntüler hızla viral oldu. Kardan adamlar yapıldı ve çocuklar kaldırımlarda kar topu savaşı yaptı.

"62 YAŞINDAYIM, İLK DEFA KAR GÖRDÜM"

Kamyon şoförü Iodor Goncalves Marques ise Reuters’a verdiği demeçte, "62 yaşındayım ve hiç kar görmemiştim, biliyor musunuz? Doğanın güzelliğini görmek tarif edilemez bir şey" dedi.

Öte yandan, Rio Grande do Sul eyaletinde sağlık yetkilileri, 1955'ten bu yana en düşük sıcaklık seviyelerinin görülmesinin beklendiğİ soğuk hava dalgasına hazırlanmak için bir araya geldi.

MetSul’dan yapılan açıklamada, “Rio Grande do Sul'da 30 yılı aşkın hava durumu tahminlerinde, bu kadar kuvvetli rüzgarlara ve büyük ölçüde görüşü azaltan yatay kar görmemiştik. Kuzey Amerikalıların kar fırtınası dediği şey bu” denildi.

KAHVE VE ŞEKER FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Bununla birlikte, hava durumu danışmanlık firması Rural Clima'nın ortağı Marco Antonio dos Santos'a göre ise Brezilya'da olağandışı soğuk hava zaten uluslararası kahve ve şeker fiyatlarını yükseltti ve yarının yılın en soğuk günü olması bekleniyor.