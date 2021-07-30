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Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü

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Güney Brezilya'dan geçen tarihi kutup soğuğu dalgası bölge için tarihte eşi görülmemiş bir sürpriz yaptı. Rio Grande do Sul eyaletindeki en az 13 şehirde kar yağışı meydana geldi

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Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü
Brezilya’da sıcaklıklar -8 dereceye kadar düştü ve gece boyunca kar yağdı. Kutupsal bir hava kütlesi, küresek tarım merkezinin güneyine doğru ilerleyerek kahve, şeker kamışı ve portakal ürünlerini donla tehdit etti. Arabalar, caddeler ve otoyollar buzla kaplanırken, insanlar kardan adam yaparak fotoğraf çekme ve karda oynama fırsatı buldu.
Güney Brezilya'dan geçen tarihi kutup soğuğu dalgası bölge için tarihte eşi görülmemiş bir sürpriz yaptı. Rio Grande do Sul eyaletindeki en az 13 şehirde kar yağışı meydana geldi. 

KUTUPLARDAN GELEN HAVA KÜTLESİ BREZİLYA'YI VURDU

Olağandışı hava olayı, ülkeye son birkaç gündür etkisine alan büyük bir kutupsal hava kütlesi ile bağlantılı olarak meydana geldi. Meteoroloji uzmanları, daha önce  bölgeyi vuracak düşük sıcaklıklar konusunda şimdiden uyarmıştı.


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 3

Eyaletin hava durumu tahmin kurulu MetSul tarafından yapılan açıklamada, “Soğuk hava kütlesi, Brezilya ve birkaç çevre ülkede en yoğun etkisini gösterecek” dedi.


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 4

TERMOMETRELER -8 DERECEYE YAKLAŞTI

Bununla birlikte, kuruluşunun açıklamasına paralel olarak Santa Catarina eyaletinde dün termometreler  -7.,8 dereceyi göstererek yeni bir rekor kırdı. 


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 5

40'TAN FAZLA ŞEHİRDE BUZLANMA

Meteoroloji şirketi Somar Meteorologia, Rio Grande do Sul eyaletindeki 40'tan fazla şehirde buzlanma ve en az 33 belediyede kar olduğunu bildirdi.


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 6

HALK SEVİNÇLE KARŞILADI

Diğer taraftan, Brezilyalılar karın gelişini sevinçle karşıladı. Halk, sokaklara döküldü ve bu durum sosyal medya profillerine de yansıdı. Ülke için alışılmadık gecede fotoğraf ve videolar sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve bu görüntüler hızla viral oldu. Kardan adamlar yapıldı  ve çocuklar kaldırımlarda kar topu savaşı yaptı. 


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 7

"62 YAŞINDAYIM, İLK DEFA KAR GÖRDÜM"

Kamyon şoförü Iodor Goncalves Marques ise Reuters’a verdiği demeçte,  "62 yaşındayım ve hiç kar görmemiştim, biliyor musunuz? Doğanın güzelliğini görmek tarif edilemez bir şey" dedi.


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 8

Öte yandan, Rio Grande do Sul eyaletinde sağlık yetkilileri, 1955'ten bu yana en düşük sıcaklık seviyelerinin görülmesinin beklendiğİ soğuk hava  dalgasına hazırlanmak için bir araya geldi.


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 9

MetSul’dan yapılan açıklamada, “Rio Grande do Sul'da 30 yılı aşkın hava durumu tahminlerinde, bu kadar kuvvetli rüzgarlara ve büyük ölçüde görüşü azaltan yatay kar görmemiştik. Kuzey Amerikalıların kar fırtınası dediği şey bu” denildi.


Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm - 10

KAHVE VE ŞEKER FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Bununla birlikte, hava durumu danışmanlık firması Rural Clima'nın ortağı Marco Antonio dos Santos'a göre ise Brezilya'da olağandışı soğuk hava zaten uluslararası kahve ve şeker fiyatlarını yükseltti ve yarının yılın en soğuk günü olması bekleniyor.
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