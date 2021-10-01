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Brezilya'da hastane skandalı

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Brezilya'nın en büyük hastane zincirlerinden biri olan Prevent Senior, corona virüs ölümlerini örtbas etmekle, doktorlara etkisiz tedaviler yazmaları için baskı yapmakla ve Brezilya hükümetinin Covid kilitlenmesine direnmesine yardımcı olmak için kanıtlanmamış ilaçları yaşlı hastalar üzerinde test etmekle suçlandı.

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Brezilya'da hastane skandalı
 
  

Ülke genelinde yarım milyondan fazla üyesi olan Prevent Senior adlı hastane zinciri, Brezilya'nın corona virüs krizine ve Başkan Jair Bolsonaro'nun son derece tartışmalı yanıtına ilişkin bir kongre soruşturmasının hedefinde bulunuyor.

Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 2

YAŞLI HASTALARI KOBAY OALRAK KULLANDILAR

Geçen ay, içeriden bilgi veren bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren São Paulo merkezli firmaya karşı bir dizi skandalı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti. Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Covid "tedavilerinin" test edilmesi için "insan kobayları" olarak kullanıldığına dair iddialar yer aldı.

Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 3

Prevent Senior ise aslı olmayan suçlamaalrı reddettiğini, her zaman yasal ve etik kurallar dahilinde hareket ettiğini belirterek,  "Prevent Senior, doktorlarının özerkliğine her zaman saygı duydu ve ideolojik görüşleri nedeniyle çalışanlarını asla işten çıkarmadı"  açıklamasını yaptı.

Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 4

İNSANLAR SOKAĞA ÇIKTI

Bununla birlikte iddialar, dünyada ölü sayısında ABD’nin ardından ikinci sırada olan Brezilya’da büyük bir öfkeye yol açtı. Bir grup protestocu Sao Paulo önündeki hastanenin genel merkezinde gösteri düzenledi. Ülkede şimdiye kadara Covid-19 nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 5

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SKANDAL

São Paulo Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı ve avukat olan Daniel Dourado, “Bu, Brezilya'da eşi görülmemiş bir skandal” dedi.

Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 6

Dourado, Prevent Senior aleyhindeki iddialarınaçıklığa kavuşturulması gerektiği belirterek, polis soruşturmasının gereklii olduğunu söyledi.  Ancak, şirketin bazı hükümet yetkilileri ve gayri resmi danışmanlarla bir "ittifak" kurmuş olabileceğine dair rahatsız edici işaretler bulunduğunu aktardı. 

Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 7

Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'ndeki Covid-19 görev gücünün bir üyesi olan Chrystina Barro ise  suçlamaların doğrulanması halinde oldukça ciddi olduğunu söyledi:

Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 8
“Bu hastaların doktorlar tarafından tedavi edilmediği anlamına geliyor. Doktorlar, ya maliyet düşürme ya da siyasi amaçlarla motive edilen bir idari ofis tarafından hazırlanan bir senaryoyu takip ediyorlardı.”
Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti - 9
  
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