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Bombardıman uçağı 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı

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İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'ye ait B-17 tipi bombardıman uçağı, eriyen buzullar nedeniyle 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Bombardıman uçağı 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Dünyanın en büyük sorunu haline gelen hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi, buzulların erimesi gibi iklim değişikliğinin etkileri giderek kendini daha da hissettiriyor.
İzlanda’da İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı 16 Eylül 1944’te irtifa kaybetmesi nedeniyle içindeki 10 kişiyle birlikte Eyjafjallajokull buzuluna düştü.
Buzulların erimesiyle uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından bulundu.
Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson, “Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak” dedi.
 
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