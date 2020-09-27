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Onlarca patlayıcı bulan sıçan, altın madalyayla ödüllendirildi

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Kara mayınlarını bulmak için eğitilen Magawa adlı bir sıçan, İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA (Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri) tarafından altın madalyayla ödüllendirildi

Onlarca patlayıcı bulan sıçan, altın madalyayla ödüllendirildi
Kariyeri boyunca Kamboçya'da 39 kara mayını ve 28 infilak etmemiş patlayıcı bulan dev Afrikalı keseli sıçanı Magawa, bu prestijli ödülü alan ilk sıçan oldu. 1917'de kurulan PDSA şimdiye kadar 30 hayvanı ödüllendirdi.
Kuruluş, yedi yaşındaki Magawa'ya bu ödülün "Kamboçya'da ölümcül kara mayınlarının tespiti ve infilak ettirilmesinde, hayat kurtarma görevine bağlılığı" nedeniyle verildiğini açıkladı.
Magawa'nın madalyasında da "Hayvan kahramanlığı ya da görev aşkı için" yazıyor.
Magawa, Merkezi Tanzanya'da bulunan Belçika hayvan hakları kuruluşu Apopo tarafından eğitildi.
Kuruluş 1990'lardan bu yana, "HeroRATs" (Kahraman sıçanlar) adıyla bilinen hayvanları kara mayınları ve verem vakalarını tespit etmek için eğitiyor. Yaklaşık bir yıllık eğitimin ardından hayvanlara sertifika veriliyor.
Magawa, dört günlük işi yarım saatte yapıyor
Dev Afrika keseli sıçanları diğer sıçan türlerine göre çok daha büyük. Ancak 70 santimetre uzunluğundaki Magawa sadece 1,2 ağırlığında. Bunun da hayvana mayınları patlatmadan bulabilmesi için avantaj sağladığı belirtiliyor.
Günde sadece yarım saat çalışan Magawa yakında emekli olacak.
Dev Afrika keseli sıçanları tenis sahası büyüklüğündeki bir alanı 20 dakikada tarayabiliyor.
Mayın dedektörleriyle bu büyüklükte bir alanın taranması 1 ila 4 gün alabiliyor.
 
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