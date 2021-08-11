Birçok ada ülkesi yok olabilir

Bilim insanları, son açıklanan IPCC raporundan yola çıkarak Pasifik ülkelerini bekleyen tehlikeler konusunda uyarılarda bulundu. 1,5 derece üzerindeki küresel ısınma tehlikelerinin Pasifik ada ülkeleri için "felaket" olacağı belirtilirken, buradaki ülkelerin yüzyıllar içerisinde yok olabileceği vurgulanıyor

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) önceki gün yayınladığı küresel ısınma raporu sonrası yeni felaket senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Rapor, ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5C üzerinde sınırlandırmak için sera gazı emisyonlarının yarıya indirilmesi gerektiğini gösterdi.

Yayımlanan raporu yorumlayan uzmanlar, küresel ısınmanın durdurulamaması ve Dünya’nın sürekli ısınması durumunda Pasifik adalarının bu yüzyılın sonuna kadar haritadan silinebileceğini vurguladı.

Pasifik Adaları, üç büyük ada grubundan meydana geliyor. Polinezya, Mikronezya ve Melanezya bu ada grubunu oluşturuyor. Bu bölgede, Fiji, Papua Yeni Gine, Samoa, Tonga, Cook Adaları, Marşal Adaları, Solomon adaları ve Tuvalu gibi birçok ada ülkesi yer alıyor.

Fiji’nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi ve daimi temsilcisi Satyendra Prasad, “IPCC raporu çok endişe verici. Pasifik’te deniz seviyesinin yükselmesi, alçak arazilerin kaybı ve yüzyılın sonunda tüm ülkelerin ortadan kaybolma ihtimali gibi düşündüğümüz bazı felaket senaryolarını ortaya koyuyor. Ancak, yeni rapora göre, beklediğimiz her şey daha yakın bir zamanda gerçekleşecek” dedi.

PASİFİK’TE ETKİLERİ YILLARDIR HİSSEDİLİYOR

Prasad küresel ısınmanın etkisinin Pasifik’te yıllardır hissedildiğini söyledi: “Büyük ölçekli sel ve fırtınalar Pasifik'te son zamanlarda çok daha sık meydana geliyor: Dev kasırgaların ve uzun süreli kuraklığın Pasifik’teki küçük adalarda çok daha sık ve çok daha yoğun hale geleceği hemen tahmin edilebilir” dedi.



