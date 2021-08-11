ABD enflasyon verisi bekleniyor. Yarın ise gözler TCMB'de

- Geride bıraktığımız hafta, ABD'de açıklanan oldukça güçlü istihdam raporu, FED tarafından "geçici" piyasalar tarafından 'endişe verici' enflasyon rakamları ile birleşince, küresel mali piyasalar baskı altında kalmış, dolar ise değer kazanmıştı.
- Son iki gündür küresel piyasalarda var olan satış baskısı ve hakim olan kırmızı renk, dün yerini daha sakin bir piyasa görünümüne terk etti. Büyük resimde değişen çok da bir şey yok. Piyasalar, FED'in 120 milyar dolar büyüklüğünde olan ve her ay tahvil alımları ile devam eden niceliksel gevşeme (QE), düşük faiz hadleri ve kulaklardan fışkıran bol paranın ne zaman kesintiye uğrayacağından endeşi ediyor.
- Lakin, para şu anda oluk oluk akmaya da devam ediyor. FED'in bilançosu 8,3 trilyon dolara dayanırken, ABD'de dün akşam bankaların ters repo ile FED'e park ettikleri para miktarı 998,7 milyar dolar oldu (evet doğru okudunuz 1 trilyon dolar). Demek ki, aslında piyasada dolar sıkışıklığı yok! Demek ki parayı FED'den daha iyi bir yere park edecek bir fırsat da şu anda yok!
- Piyasaların tek endişesi, ABD'de multi yılların zirvesine çıkan ve %5,4 seviyesine ulaşan manşet TÜFE enflasyonunun daha da artıp artmayacağı. FED aylardır kapalı olan bir ekonomide hafifletilen izolasyon önlemleri ile birden patlayan tüketim çılgınlığının (örneğin uçak biletleri) geçici olduğunu savunurken, piyasalar ise kalıcı olduğundan bir nebze de olsun endişe etmeye başladı.
- Bu minvalde, FED kaynaklı kaygılar bir süre daha - en azından Eylül olağan FOMC toplantısı kadar veya 28 Ağustos Jackson Hole toplantısına kadar - devam edebilir.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: