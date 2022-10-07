Belarus’ta zam yasağı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülke genelinde zam yapmayı yasakladı



Belarus hükümeti, ülkede yükselen fahiş fiyatları önlemek amacıyla yeni bir karar alındığını duyurdu. Buna göre ülke genelinde zam yapmak yasaklandı.

Belarus'ta hükümet zam yapılmasını yasakladı.

Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 17,9 olduğu ülkede, yıl sonu enflasyonun yüzde 19'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Basında yer alan habere göre; ülkede tüketici fiyatlarının hızla artması hükümeti önlem almaya itti.

Hükümet fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi için ülke genelinde zam yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, söz konusu kararın yüksek enflasyonla mücadele kapsamında alındığını bildirdi.

Lukashenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fiyatlar bir noktada aşırı yükseldi. Bugün hala fahiş seviyede ve yükselmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’ta fiyat artışlarına 6 Ekim’den itibaren bir yasak getirileceğini söyledi.

Lukaşenko yasak kararını, “6 Ekim’den itibaren fiyatlara zam yapılması yasaktır. Yasak! Bugünden itibaren. Yarından itibaren değil, bugünden itibaren. Gün içinde fiyatları şişirmesinler diye. Dolayısıyla bugünden itibaren fiyat artışları yasaktır” sözleriyle duyurdu.

Belaruslu lider kararın nedenini, “Çünkü fiyatlar bir noktada aşırı yükseldi. Bugün hâlâ fahiş seviyede ve yükselmeye devam ediyor” sözleri ile açıkladı.

Lukaşenko ayrıca olası bir piyasadan ayrılma veya kapanma girişimine karşı da işletmeleri uyardı. Belarus lideri, “Herhangi bir mağazanın veya tesisin piyasadan ayrılmasından veya kapanmasından sorumlu tutulacaksınız” dedi.

Lukaşenko, Bu talimatları ihlal eden, ihlallere katkıda bulunan veya dikkate almayanlar hakkında kararın savcılar ve Devlet Kontrol Komitesi tarafından verileceğini belirtti.

Lukaşenko son olarak Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov’dan fiyatları düşürmenin yollarını bulmasını istedi. Lukaşenko, Snopkov’a “Fiyatları düşürmenin yollarını bulsan iyi olur” dedi.



