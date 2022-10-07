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Bir tabutta 12'si çocuk 22 kurban

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Bosna Hersek'te, 1992-1995'teki savaşta öldürülen ve kimlik tespiti imkansız olan 22 kurbana ait kemik kalıntıları, tek tabutun içerisinde Vitez Şehitliği'ne defnedildi

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Bir tabutta 12'si çocuk 22 kurban
 
Bosna Hersek’in orta kesimlerinde 1993’te öldürülen ve 1998’de Mostar’daki toplu mezar kazılarında bulunan iskelet kalıntılarının boyutları nedeniyle DNA analizi yapılamadığı belirtilirken, kemiklerin, Vitez Şehitliği’ne daha önce defnedilen kurbanlara ait olduğu düşünülüyor.
TEK TABUTTA TOPRAĞA VERİLDİ
Vitez’deki Ahmet Aga Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, kemik kalıntıları tek bir tabutla toprağa verildi.
12’Sİ ÇOCUK 22 CENAZE
Cenaze namazını kıldıran Vitez İslam Birliği Meclisi Başimamı Omer Sikira, alışık olmadıkları bir cenazeyi toprağa verdiklerini belirterek, “Bilim, kemik kalıntılarının kimlik tespitinin imkansız olduğunu söylüyor. Bizler aralarında 12 çocuğun bulunduğu 22 Boşnak’a ait olduklarına eminiz.” dedi.
3. CENAZE NAMAZI KILINDI
Babası Ramo’nun kemik kalıntılarını daha önce de toprağa veren Sifet Osmancevic de babasının 79 yaşında öldürüldüğünü belirterek, “Bulunan kemiklerini 2014’te toprağa verdik. Sonra diğer kemikleri bulundu. Şimdi de üçüncü cenazesi kılındı. Çok üzücü.” dedi. 


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