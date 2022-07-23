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Ay’a gidip gelen ceket, açık artırmaya çıkıyor

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Ay’a gidip gelen ceket, açık artırmaya çıkıyor

 
Sothebys müzayede evi ABD’li astronot Buzz Aldrin’in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu açık artırmaya çıkarıyor.
‘Buzz Aldrin: American Icon’ isimli açık artırma 26 Temmuz’da ABD’nin New York kentinde yapılacak.
Satışa sunulacak eşyalar arasında Aldrin’in 1969 Apollo 11 Ay’a iniş görevinde uçuş sırasında giydiği ceket en dikkat çeken parçalardan. 1-2 milyon dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor.
Bir başka önemli parça ise bozuk devre kesici anahtarı tamir etmek için kullandıkları ve Apollo 11 ekibinin hayatını kurtaran kalem. Tahmini satış fiyatı 1-2 milyon dolar arasında.
 
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