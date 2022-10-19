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Avrupa'da grev ve protesto dalgası

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Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu

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Avrupa'da grev ve protesto dalgası

FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 2

Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 3

Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 4

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 5

Ekonomi Bakanı için "Bruno Le Maire maaşını bize ver" yazılı pankartlar taşıdı.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 6

ALMANYA

Alman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 7

Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 8

Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 9

Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 10

Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 11

BELÇİKA

Belçika'da da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 12

Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.


Avrupa'da grev ve protesto dalgası - 13

Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor

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