Almanya’dan vatandaşlarına 16 milyar euroluk yardım

Almanya hükümeti yaklaşık 15 milyar euroluk pahalı enerji maliyetinin sonuçlarını hafifletmek için kararlar aldı. Hükümetin aldığı kararla Alman vatandaşlarına bir dizi yardımlar geldi

Almanya hükümetinin koalisyon ortakları uzun süredir üzerinde düşündükleri yardım paketi için uzlaştılar. 14 ila 16 milyar euro olduğu düşünülen ilk yardım paketinin amacı sosyal alanda vatandaşları rahatlatmak.

İşte Almanya’da, her gün zamlanan enerji fiyatları sonrası yapılan yardımların listesi:

– her çalışan kişiye ayrım gözetmeksizin bir kereliğine 300 euro verilecek. para aylık maaşına ek olarak verilecek.

– her çocuk başına her aileye bir kereliğine fazladan 100 euro verilecek.

– sosyal yardım alanlara bir kereliğine fazladan 100 euro verilecek.

– üç ay boyunca litre başına benzin fiyatı 30 cent dizel fiyatı 14 cent düşürülecek.

– aylık abonman biletleri üç ay boyunca 9 euro olacak.

ESKİ GAZ ISITICILARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Aynı zamanda eski gazlı ya da akaryakıt sistemiyle ısınma yöntemine sahip konutlarda yaşayanların üzerindeki baskı da artıyor. 2024 yılından itibaren yüzde 65 yenilenebilir enerji ile çalıştıracak sistemlerin zorunluluğu getirilecek. Rusya’da yaşanan sıkıntılar nedeniyle de kömürle çalışan elektrik santrallerinin kapatılması şimdilik ertelendi.