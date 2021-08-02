Akdeniz ülkeleri alev alev

Yunanistan ve İtalya yangınlarla boğuluyor. İtalya'da ülke genelinde 299 yangın halen devam ederken, Yunanistan'da da Mora Yarımadası’ndaki Zeria ve Ahaia bölgesinde dün çıkan orman yangınları sürüyor

Yunanistan’ın Mora yarımadasında ve İtalya’nın Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Zeria ve Ahaia bölgesinde çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris koordine ederken, yangına 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı.Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğü, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerinde bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, sahil şeridindeki Panagopulos bölgesinde, yoğun dumandan etkilenen yaklaşık 110 çocuğun bulunduğu bir tatil kampının tahliye edildiği, yangın nedeniyle Rio Antirio köprüsünün bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Yangın bölgesine giden Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bölgede durumun iyiye gittiğini belirterek, "Devlet mekanizmasını her alanda acilen harekete geçirdik ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının büyümesini engelledik. Bugünkü durum dünden daha iyi noktada" dedi.

Öte yandan, Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde de öğlen saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı bildirildi.

Mikonos’da 15 dönümlük çalılık arazi ve iki aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürülürken, diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildiği belirtildi.



Ülkede geçen hafta, başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

İTALYA'DA ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İtalyan itfaiyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, bugün itibarıyla ülke genelinde 299 yangının devam ettiği, bunlara havadan ve karadan 600'den fazla müdahalede bulunulduğu bildirildi.

İtalyan itfaiyesinin hafta ortasından bu yana yangınların sürdüğü Sicilya'nın özellikle Messina kenti ve civarındaki Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore beldelerinde yangınlarla mücadelesinin aralıksız sürdüğü kaydedilen paylaşımlarda, Aidone beldesindeki yangınlara da Canadair model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale edildiği aktarıldı.

Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Sicilya adası için Başbakan Mario Draghi, sivil savunma imkanlarının seferber edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Adaya, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi.

PESCARA KENTİNİN SAHİL ŞERİDİNDE BÜYÜK YANGIN ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.

Sahil şeridindeki yangın sebebiyle insanların da plajdan kaçtığı belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de Pescara'da "dramatik sahnelerin yaşandığı" ifade edilirken, şu ana kadar alevlerden etkilenen 5 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.