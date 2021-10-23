Akdeniz'in dibinden 900 yıllık Haçlı kılıcı çıktı

İsrail’de Shlomi Katzin adlı bir dalgıç, geçmişi Haçlılara kadar uzanan 900 yıllık kılıcı gün yüzüne çıkardı. Bir şövalyeye ait olduğunu düşünülen nadir kılıcın son derece iyi bir durumda olduğu açıklandı



İsrail kıyılarında Akdeniz'in dibinde Kutsal Topraklar'a doğru yelken açan bir haçlıya ait olduğuna inanılan 900 yıllık bir kılıç bulundu.

İsrail Eski Eserler Kurumu, sülükayaklılarla kaplı, bir metre uzunluğundaki kılıcın amatör tüplü dalgıç Shlomi Katzin tarafından Carmel sahilinde, deniz tabanında keşfedildiğini açıkladı.

Kurumun Hırsızlık Önleme Birimi müfettişi Nir Distelfeld şunları söyledi:

Mükemmel durumda bulunan, iyi korunmuş kılıç güzel ve nadir bir buluntu ve belli ki bir Haçlı şövalyesine ait.

Kılıç deniz organizmalarıyla kaplı halde bulundu fakat görünüşe göre demirden yapılmış. Sizi 900 yıl geriye, şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla dolu farklı bir çağa götüren böylesine kişisel bir nesneyle karşılaşmak heyecan verici.

Haçlılar, kabaca modern İsrail devletinin konumuna tekabül eden Kutsal Topraklar'ın kontrolünü geri almak için 11. ve 13. yüzyıllar arasında Hıristiyan güçlerin askeri seferlerine katılanlara verilen isimdi.

Denizin dibindeki kumların kaymasının 30 cm uzunluğundaki kabzasıyla kendine özgü silahı ortaya çıkardığı düşünülüyor. Temizlenip restore edildikten sonra sergilenecek kılıcın yanında eski bir taş, metal çapalar ve çanak çömlek parçaları da bulundu.

