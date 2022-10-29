Ailesini kaybeden dört yaşındaki göçmen tek başına İtalya’ya geçti

Ailesi olmadan düzensiz göçmenlerle beraber İtalya’ya giden 4 yaşındaki kız, Tunus’ta büyük tartışma yarattı. Gözaltına alınan anne ve baba, 7 yaşında olan diğer çocuklarını da almak için kıyıya çıktıkları esnada teknenin kıyıdan hızla ayrıldığını, bu yüzden kendilerinin tekneye binemediğini anlattı





Tunus’ta ailesi olmadan düzensiz göçmenlerle İtalya’ya giden 4 yaşındaki kızın durumu, ülkede tartışmalara neden oldu.

Eski milletvekillerinden ve insan hakları aktivisti Mecdi Kerbai’nin sosyal medya hesabındaki paylaşımla kamuoyunda duyulan olayın ardından, kız çocuğunun anne ve babası Tunuslu yetkililerce sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcülüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, kız çocuğunun bir tekneyle başka düzensiz göçmenlerle beraber İtalya’nın Lampedusa Adası’na geçtiği belirtildi. Tunuslu insan hakları aktivistleri de İtalya’ya giden 4 yaşındaki kızın bu ülkeye sağlıklı olarak ulaştığını açıkladı.

Olayın duyulmasının ardından konu sosyal medyada da gündem oldu. Aileyi sorumsuzla suçlayan kimi Tunuslular, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuya tepki gösterdi.

Küçük kızın anne ve babası ise olayın anlatıldığı gibi olmadığını savundu. Ailenin yerel medyaya yansıyan açıklamalarında, 15 Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan gece yaşanan olayda kızları Linda’yı tek başına İtalya’ya göndermek istemediklerini, onu tekneye bindirdikten sonra 7 yaşında olan diğer çocuklarını da almak için kıyıya çıktıkları esnada, güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine teknenin kıyıdan hızla ayrıldığını, bu yüzden kendilerinin tekneye binemediğini anlattığı kaydedildi.

İtalya’da olan kız çocuğunun ziyaret edilebilmesi ve ülkeye güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için Tunus’un Palermo’daki konsolosluğu ile koordinasyon içerisinde olunduğu ve diplomatik temsilcilikten bir ekip eşliğinde kız çocuğunun ülkeye dönmesi için çalışmaların devam ettiğini aktarıldı.

Açıklamada, “Çocuk Esirgeme Kurumumuz, Roma’daki diplomatik misyonumuz, Palermo’daki konsolosluğumuz ve İtalyan yetkililerin koordinasyonu içerisinde gerekli önlemler alındıktan sonra kızımızı ülkeye güvenli koşullar içerisinde getireceğiz” ifadelerine yer verildi.

Eski milletvekili Kerbai ise, Tunuslu makamların attığı adımların sorunu çözmekten uzak “siyasi adımlar” olduğunu savundu. Kız çocuğunun ailesi ile temasa geçtikten sonra Palermo’daki konsolosluk yetkililerine kendisinin haber verdiğini aktaran Kerbai, “Çocuk Esirgeme Kurumu yetkilisi kız çocuğunu doğrudan getiremez, çünkü İtalyan yasalarına göre çocuğun durumunu değerlendirecek bir vasi atandı” dedi.

Küçük kızın düzensiz göçmenlerin toplandığı bir merkezde bekletildiğini belirten Kerbai, “Linda, kampların içerisinde yer alan birkaç ailenin olduğu özel bir kısımda kalıyo.” diye konuştu.



