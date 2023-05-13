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Acıkan öğrenci, 120 milyonluk sanat eserini yedi

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Güney Kore'de acıkan bir üniversite öğrencisinin, İtalyan ressam Maurizio Cattelan'a ait 120 bin dolarlık sanat eserinin bir kısmını yemesi tartışma yarattı

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Acıkan öğrenci, 120 milyonluk sanat eserini yedi
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Tebessüm ettiren ve akıllara durgunluk veren olay Güney Kore'de yaşandı. Daha önce de yenen ve tekrar duvara asılan sanat eseri olan muzun, bu sefer bir başka üniversite öğrencisi tarafından bir kısmı yenildi. Çok acıkan ve o anda başka bir şey bulamayan, ismi açıklanmayan öğrenci muzu mideye indirdi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de okuyan bir üniversite öğrencisinin sanat eserini yemesi tartışma yarattı. Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın ikonik eserlerinden biri olan meyveyi duvardan söktü ve yedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan müze sözcüsü, öğrencinin aç olduğu için muzu yediğini söylediğini belirtti.
Kabuğunu duvara bantladı
Güney Koreli öğrenci muzu yedikten sonra kabuğunu tekrar duvara bantladı. Kabuk daha sonra müze tarafından taze bir muzla değiştirildi.
Müze yetkilisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
 
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