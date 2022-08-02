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Aborjin senatörden Kraliçe Elizabeth'e "sömürgeci" tepkisi

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Avustralya Parlamentosu'ndaki yemin törenine Aborjin senatör Lidia Thorpe'un protestosu damga vurdu. Thorpe yemin metnini, "Kraliçe II. Elizabeth'e sadakat ve bağlılık göstereceğime yemin ederim" ifadesinin önüne "sömürgeci" kelimesini getirerek okudu

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Aborjin senatörden Kraliçe Elizabeth'e "sömürgeci" tepkisi

 

 Avustralya'da Aborjin senatör Lidia Thorpe, meclisteki yemin töreninde "sömürgeci kraliçe" ifadesini kullandı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Thorpe, Avustralya Parlamentosu'ndaki yemin törenine sağ elini havaya kaldırarak geldi.

Thorpe, yemin metnindeki "Kraliçe II. Elizabeth'e sadakat ve bağlılık göstereceğime yemin ederim" ifadesinin önünde "sömürgeci" kelimesini kullandı.

Meclis Başkanı Sue Lines tarafından uyarılan Thorpe, ikinci denemesinde yemin metnini kağıttaki şekliyle okudu.

ABORJİNLER YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 2'SİNİ OLUŞTURUYOR

Arkeologlar, 2017'de, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaşmıştı. Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda buldukları el yapımı eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece Aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi, "İstila Günü" ilan ederek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor. Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.

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