ABD'yi ikiye bölen idam

ABD’de idam sehpasında verilen ölümcül iğneyle ölmeyen mahkum Alan Eugene Miller, ülkede daha önce hiç denenmemiş bir idam yöntemiyle öldürülecek ancak yeni yöntem büyük tartışma yaratıyor.

ABD'de çok konuşulan bir idam skandalının başrolündeki mahkum Alan Eugene Miller'ın ölüm cezasının ülkede daha önce hiç uygulanmayan nitrojen hipoksi ile gerçekleşeceği belirtildi.

İşlediği üç cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılan Miller, eylülde zehirli iğne yöntemiyle idamı sırasında yaşanan sorun nedeniyle hayatta kalmıştı. Zehirli iğneyi yapan görevlilerin Miller'ın kan damarlarını bulamaması üzerine mahkum neredeyse bir saat acı içinde kıvranınca ceza ertelenmişti.

Miller’ın avukatları ve Alabama eyalet yönetimi, mahkumun ABD’de ilk kez uygulanacak nitrojen hipoksi yöntemiyle idam edilmesi için anlaşmaya vardı. Avukatlar, idam mahkumunun eylüldeki olay sonrasında bazı damarlarından kan geldiğini, ciddi mental ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Alan Eugene Miller

‘NAZİLERİN GAZ ODALARINA BENZİYOR’

Alabama eyaleti de Miller'ın bir süredir üzerinde çalışılan ancak tartışmalara yol açan yeni bir idam yöntemi olan nitrojen hipoksi ile öldürülmesine karar verdi. Bu yöntemde mahkuma maskeyle nitrojen gazı solutuluyor, kandaki oksijen değerinin düşmesi kişinin dakikalar içinde ölümüyle sonuçlanıyor.

Ancak bu yeni yöntem son dönemde ABD'yi ikiye böldü. Bazı kişiler bunun insancıl bir yöntem olduğunu savunsa da birçok kişi yöntemin Nazilerin gaz odalarını hatırlattığını belirtiyor.

Adeta bir denek olarak kullanılacak Miller'ın idam sırasındaki tepkilerine ve ölümünün süresine bakılarak, yeni yöntemin acılı mı yoksa acısız mı olduğuna karar verilecek.

Alan Eugene Miller, 1999'da işyerinde üç meslektaşını kurşun yağdırarak öldürmüş ve idam cezası almıştı. Yıllarca idamı bekleyen ve zehirli iğneyle öldürülmek istemeyen Miller'ın cezasının, yeni yöntemle ilgili protokol netleşince infaz edilmesi bekleniyor.

