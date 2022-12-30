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ABD Başkanı Biden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı

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ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

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ABD Başkanı Biden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

ABD federal hükümetine 2023 mali yılının sona ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından Başkan Biden'ın imzasına sunuldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi.

Biden da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "tarihi bir ilerleme yılı sona ererken" iki partinin de desteğini alan bütçe tasarısını imzaladığını belirtti.

Bütçenin tıbbi araştırmalara, güvenliğe, gazilerin sağlık hizmetlerine, felaketten toparlanmaya ve kadına yönelik şiddet yasası fonlarına yatırım yapılmasını öngördüğünü kaydeden Biden, bütçe ile Ukrayna'ya da önemli destek sağlanacağını aktardı.

Biden, "2023'te daha fazlasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Ukrayna'ya yardım

Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe paketi, 772,5 milyar dolarlık savunma dışı harcamalar ile 858 milyar dolarlık savunma finansmanını içeriyor.

Söz konusu bütçe tasarısında, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor.

Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.

Bütçe tasarısında ayrıca, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerin ardından toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

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