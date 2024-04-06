30 milyon dolar yok oldu

Tüm alarm sistemlerini atlatıp içeri sızdılar. Öyle ki, hırsızlık paraların çalındığı kasa açılana kadar fark edilemedi bile. Yaşananlar eyalet tarihini en büyük soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti.





Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, kasanın yer aldığı bölgeye zorla girildiğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi. Yanı sıra, hırsızların binaya nasıl girdiğinin de hala tespit edilemediği belirtildi. Soyguncuların hiçbir güvenlik ve alarm sistemine yakalanmadığının da altı çizildi. Polisin aktardığı üzere, firmada çok az kişi kasanın yerine ve içinde saklanılan nakit miktarına dair

Yetkililer, hırsızların binanın çatısından içeri girip kasanın yerleştirildiği alana ulaşma ihtimali üzerinde duruyor. Paraların çalındığı ise, ancak Pazartesi günü görevlilerin kasayı açmasıyla fark edildi.

Güvenlik güçleri, hırsızların kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve nerede olduklarının da hala araştırıldığını bildirdi. Yanı sıra, FBI'ın da arama çalışmalarına destek verdiğini de gelen bilgiler arasında. Yaşananlar, akıllara ünlü La Casa de Papel dizisini getirdi. Yapım, 'Profesör' liderliğindeki soyguncuların, İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası'nı dahiyane bir planla soymasını anlatıyor.

ABD polisini şoka sokan olayda, hırsızlar, bir güvenlik firmasının binasından 30 milyon dolarlık nakit parayı çalıp arkalarında iz bırakmadan kaçtı. Los Angeles 'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, güvenlik firmasının para deposu olarak kullanılan binadaki kasada yer alan tüm para çalındı. Yetkililer, olayın Los Angeles tarihindeki en büyük nakit soygunlardan olduğunu bildirdi.Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, kasanın yer aldığı bölgeye zorla girildiğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi. Yanı sıra, hırsızların binaya nasıl girdiğinin de hala tespit edilemediği belirtildi. Soyguncuların hiçbir güvenlik ve alarm sistemine yakalanmadığının da altı çizildi. Polisin aktardığı üzere, firmada çok az kişi kasanın yerine ve içinde saklanılan nakit miktarına dair bilgi sahibi.Yetkililer, hırsızların binanın çatısından içeri girip kasanın yerleştirildiği alana ulaşma ihtimali üzerinde duruyor. Paraların çalındığı ise, ancak Pazartesi günü görevlilerin kasayı açmasıyla fark edildi.Güvenlik güçleri, hırsızların kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve nerede olduklarının da hala araştırıldığını bildirdi. Yanı sıra, FBI'ın da arama çalışmalarına destek verdiğini de gelen bilgiler arasında. Yaşananlar, akıllara ünlü La Casa de Papel dizisini getirdi. Yapım, 'Profesör' liderliğindeki soyguncuların, İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası'nı dahiyane bir planla soymasını anlatıyor.