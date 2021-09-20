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2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
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2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

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Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez sahiplerini buldu

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2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
 

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Event Deck'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen 73. Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu Cedric the Entertainer üstlendi.

2021 Emmy Ödülleri törenine &#39;maskesiz&#39; eleştirisi - Magazin Haberleri

Geçen yıl salgın nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla düzenlenen törenin ardından bu yıl, her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı.
 

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 25Ted Lasso'nun komedi, The Queen’s Gambit’in mini dizi kategorilerinde öne çıktığı gecede, drama dalında büyük ödülleri The Crown dizisi  topladı.

İşte 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananları...

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 2

EN İYİ DİZİ-DRAMA

The Crown

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 3

EN İYİ DİZİ - KOMEDİ

Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 4

EN İYİ MİNİ DİZİ

The Queen’s Gambit

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 5

EN İYİ SENARYO - DRAMA

Peter Morgan - The Crown, "War"

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 6

EN İYİ YÖNETMEN - DRAMA

Jessica Hobbs - The Crown "War"

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 7

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

Olivia Colman

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 8

EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA

Josh O’Connor

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 9

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - DRAMA

Gillian Anderson - The Crown

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 10

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - DRAMA

Tobias Menzies - The Crown

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 11

EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Jean Smart – Hacks

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 12

EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Jason Sudeikis – Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 13

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Hannah Waddingham - Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 14

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Brett Goldstein - Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 15

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ

Kate Winslet

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 16

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ

Ewan McGregor

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 17

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU  - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ

Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 18

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU  - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ

Evan Peters – Mare of Easttown

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 19

EN İYİ YÖNETMEN - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ

The Queen’s Gambit – Scott Frank

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 20

EN İYİ YÖNETMEN - KOMEDİ

Hacks - Lucia Aniello, “There Is No Line”

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 21

EN İYİ SENARYO - KOMEDİ

Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No Line”

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 22

EN İYİ SENARYO - MİNİ DİZİ /TV FİLMİ

I May Destroy You – Michaela Coel 

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 23

EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI

RuPaul’s Drag Race

2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar) - 24
 
 
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