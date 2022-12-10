11 kez aralıksız cinsel ilişkiye girdi, hayatını kaybetti

Nijerya'da ismi Oromidayo olarak açıklanan inşaat mühendisliği öğrencisi, okulda sınavı ertelendikten sonra kız arkadaşı Alamide ile birlikte kaldığı öğrenci evine gitti. Oromidayo, kız arkadaşı ile beraber cinsel gücü artıran hap aldıktan sonra 11 kez aralıksız bir şekilde ilişkiye girdikten sonra hayatını kaybetti.
Nijerya’da dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. İnşaat mühendisliği okuyan Oromidayo kız arkadaşı Alamide ile birlikte sınavların ertelenmesinin ardından cinsel gücü arttıran bir ilaç kullanarak 11 kez aralıksız birliktelik yaşadı. Oromidayo hayatını kaybederken kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdi.
ARKADAŞLARI BULDU
İkilinin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine öğrenci arkadaşları odaya girdi. Odada Oromidayo’nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları Alamide’in ise yerde yattığını ve nefes almakta zorlandığını ifade etti.
Olay yerinde korkunç manzarayla karşılaşan görgü tanığı, “Benim fakültemde. Sınavlara dün başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için o ve kız arkadaşı pansiyondaki odalarına geri dönmüştü. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip odalarına girdim” dedi.
KURTARILMA ŞANSI DÜŞÜK
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra Alamide tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.
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