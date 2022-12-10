banner875
banner885
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
8 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
12 0
 
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
31 0
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
12 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
15 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
94 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
26 0
banner878
banner887

11 kez aralıksız cinsel ilişkiye girdi, hayatını kaybetti

banner898

Nijerya'da cinsel gücü arttıran ilaç içerek kız arkadaşıyla 11 kez birliktelik yaşayan genç hayatını kaybetti, kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdi

banner825
11 kez aralıksız cinsel ilişkiye girdi, hayatını kaybetti
banner892
Nijerya'da ismi Oromidayo olarak açıklanan inşaat mühendisliği öğrencisi, okulda sınavı ertelendikten sonra kız arkadaşı Alamide ile birlikte kaldığı öğrenci evine gitti. Oromidayo, kız arkadaşı ile beraber cinsel gücü artıran hap aldıktan sonra 11 kez aralıksız bir şekilde ilişkiye girdikten sonra hayatını kaybetti.
Nijerya’da dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. İnşaat mühendisliği okuyan Oromidayo kız arkadaşı Alamide ile birlikte sınavların ertelenmesinin ardından cinsel gücü arttıran bir ilaç kullanarak 11 kez aralıksız birliktelik yaşadı. Oromidayo hayatını kaybederken kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdi.
ARKADAŞLARI BULDU
İkilinin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine öğrenci arkadaşları odaya girdi. Odada Oromidayo’nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları Alamide’in ise yerde yattığını ve nefes almakta zorlandığını ifade etti.
Olay yerinde korkunç manzarayla karşılaşan görgü tanığı, “Benim fakültemde. Sınavlara dün başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için o ve kız arkadaşı pansiyondaki odalarına geri dönmüştü. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip odalarına girdim” dedi.
KURTARILMA ŞANSI DÜŞÜK
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra Alamide tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.