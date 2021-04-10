“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e yapılan çirkin saldırının kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği dün Varoluş ve Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek son günlerde Dr. Küçük’e yapılan çirkin saldırıyı lanetlediler.

Mehmet Küçük’ün, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde kabul ettiği Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin ziyaretine Başkan Yılmaz Bora, yönetim kurulu üyeleri Celal Bayar ile Yılmaz Hakverdi katıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e yapılan bu çirkin saldırının kabul edilemez bir durum olduğunu ifade ederek, üzüntülerini dile getirdiler. “Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyor ve telin ediyoruz. Ülkemize bayraklaşmış bir muhterem zatın böylesine çirkin bir saldırıya uğraması nedeniyle devletimizin gerekli önlemleri almasını ve gerekeni yapmasını bekliyoruz” dedi.

Özgürlük mücadelemizin meşalesini yakarak, tehditlere rağmen mücadeleye devam eden Dr. Küçük’ün halkın kalbindeki yerinin başka olduğunu belirten Bora, “Onu her zaman minnet ve saygıyla anacağız. Dr. Küçük’ün isminin de yeni havalimanına verilmesini desteklediğimizi de bildirmek isteriz” dedi.

Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ise yapılan bu çirkin saldırıya halkımızın sağcısıyla, solcusuyla tepki vermesinden dolayı teşekkürlerini belirterek, “Onun Kıbrıs Türk halkıyla birlikte verdiği mücadeleler sonunda bugünlere geldiğimizi unutmayan halkımıza ve sizlere teşekkürü bir borç biliyorum” diyerek yapılan ziyaretten dolay memnuniyetini paylaştı.

SÖNMEZLİLER OCAĞI: DR. KÜÇÜK’E HAKARETİ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

Öte yandan Sönmezliler Ocağı da yaptığı basın açıklamasıyla, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli yayını şiddetle kınayarak, lanetledi.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel yaptığı yazılı açıklamada, bu günlere Dr. Küçük’ün dilinden düşürmediği birlik ve beraberlik çağrılarına tam uyum sayesinde gelindiğine dikkat çekti.

Esenyel, “Asılsız mazeretler uydurarak, Dr. Fazıl Küçük’ü karalamaya çalışan, Kıbrıs Türkü’nün onurlu mücadelesinden bihaber, bu tür zavallılar, acınacak hallerine bakacaklarına, çamur atmakla ortalığı bulandıracaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar” dedi.

Bu kişilerin, Kıbrıs Türk halkının bir devlet sahibi olmasını ve Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler oluşturulmasını hazmedemeyenler olduğunu kaydeden Esenyel, “Nifak tohumları serperek, iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeyi asla başaramayacaklardır” ifadelerine yer verdi.

Esenyel, söz konusu eski “sözde” basın mensubunun hazmedemediği bir başka hususun da, Dr. Küçük’ün, sömürge idaresinde dahi, Kıbrıs Türk halkına gerici fikirler aşılamak, Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden saptırmaya yönelik girişimlere geçit vermemiş olması olduğunu vurguladı.

“Dr. Küçük’ün kararlı mücadelesi sonucu yobazlar ve sipariş üzerine gönderilen din bezirgânları bu ülkede tutunamamıştır” diyen Esenyel, Kıbrıs Türk halkının bu bakımdan da Dr. Küçük’e şükran borcu olduğunu ve bu tarihi gerçekleri hiç kimsenin silmeye muktedir olmadığını kaydetti.



