Takımsal Yaz Darts Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi

Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlemiş olduğu 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Grup Maçları Çarşamba akşamı oynanan maçlar ile grup aşaması tamamlanmış olup, Çeyrek Final ve Yarı Final Takvimi de belirlendi.

Çarşamba Akşamı B Grubunda Oynanan Maçların sonucu :

Düzova S.K. : 7 - MesaryaLions : 18

Yönlüer Lastik Servisi : 14 - Gülenler İnşaat : 11

ArdenGıda : 11 - GazimağusaDarts Birliği : 14

Lefkoşa Spor Birliği: Bay Haftası



Çeyrek final eşleşmeleri

(3 Ekim Pazartesi 19.30

Erciyes Tesisatcılık – Arden Gıda

Abbasoğlu Ö.Yurdu - Yönlüer Lastik Servisi

24 Ekim Salı 19.30

KKTCFB Derneği - Gülenler İnşaat

Carlsberg - MesaryaLions



CARLSBERG 5'Lİ Takımsal Yaz Darts Ligi A Grubu Puan Durumu

1. ERCİYES TESİSATCILIK 5 5 0 82 43 15 39

2. KKTCFB DERNEĞİ 5 4 1 84 41 12 43

3. ABBASOĞLU Ö.YURDU 5 3 2 66 59 9 7

4. CARLSBERG 5 2 3 55 70 6 -15

5. RÖPER HARİTA 5 0 4 37 65 1 -28

6. GİRNE AV.AT.S.K. 5 0 4 28 74 1 -46



CARLSBERG 5'Lİ Takımsal Yaz Darts Ligi B Grubu Puan Durumu

1. MESARYA LİONS 6 5 1 94 56 15 38

2. YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 6 5 1 102 48 15 54

3. GÜLENLER İNŞAAT 6 4 2 97 53 12 44

4. ARDEN GIDA 6 3 3 90 60 9 30

5. GAZİMAĞUSA DARTS B. 6 2 4 81 69 6 12

6. DÜZOVA S.K. 6 2 4 48 102 6 -54

7. LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ 6 0 6 13 137 0 -124



Grup maçları sonucunda ise,

EN AZ OKTA BİTİRME (FİNİSH)

1. Cemal Gingi 13 Ok

2. Serkan Öztoygar 14 Ok

3. Cemal Kozansoy 17 Ok

4. Mustafa Behlül 8 Ok

EN YÜKSEK SAYI ATAN

1. Salım Özerem 3X180

2. Selahattin Tok 3X180

3. Caner Bozbeyli 2X180

4. Hasan Bozbeyli 2X180

5. SalsevPeler 180

6. Osman Seçkin 180

7. Cemal Gingi 180

8. Ramadan Şehitoğlu 180

9. Mustafa Koloz 180

10. Cemal Kozansoy 180

11. Faik Kozansoy 180

12. Sedat Sedatgil 180

13. Mustafa Behlül 180

14. Ali Amcaoğlu 180

15. Serkan Öztoygar 180

16. Mustafa Gazi 180

17. Tansel Tilki 180

18. Tamer Kaya 180

19. İsmail Çelikesmer 180

20. Vedat Kum 180

EN YÜKSEK FINISH

1. Salım Özerem 158 finish

2. Mustafa Behlül 150 Finish

BULLEYE FİNİSH (GÖBEK FİNİŞ)

1. Hüseyin Çoban 130 Finish

2. Hüseyin Yönlüer 123 Finish