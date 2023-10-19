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Takımsal Yaz Darts Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi

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Takımsal Yaz Darts Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi
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Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlemiş olduğu 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Grup Maçları Çarşamba akşamı oynanan maçlar ile grup aşaması tamamlanmış olup, Çeyrek Final ve Yarı Final Takvimi de belirlendi.
Çarşamba Akşamı B Grubunda Oynanan Maçların sonucu :
Düzova S.K.  : 7  - MesaryaLions : 18
Yönlüer Lastik Servisi :   14  - Gülenler İnşaat : 11
ArdenGıda   :  11 - GazimağusaDarts Birliği : 14
Lefkoşa Spor Birliği:   Bay Haftası
 
Çeyrek final eşleşmeleri
(3 Ekim Pazartesi 19.30
Erciyes Tesisatcılık – Arden Gıda
Abbasoğlu Ö.Yurdu - Yönlüer Lastik Servisi
24 Ekim Salı 19.30
KKTCFB Derneği - Gülenler İnşaat
Carlsberg - MesaryaLions     
 
CARLSBERG 5'Lİ Takımsal Yaz Darts Ligi A Grubu Puan Durumu
1. ERCİYES TESİSATCILIK          5       5       0       82     43     15     39
2. KKTCFB DERNEĞİ                   5       4       1       84     41     12     43
3. ABBASOĞLU Ö.YURDU 5       3       2       66     59     9       7
4. CARLSBERG                    5       2       3       55     70     6       -15
5. RÖPER HARİTA                        5       0       4       37     65     1       -28
6. GİRNE AV.AT.S.K.          5       0       4       28     74     1       -46
 
CARLSBERG 5'Lİ Takımsal Yaz Darts Ligi B Grubu Puan Durumu
1. MESARYA LİONS           6       5       1       94     56     15     38
2. YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ    6       5       1       102   48     15     54
3. GÜLENLER İNŞAAT                 6       4       2       97     53     12     44
4. ARDEN GIDA                             6       3       3       90     60     9       30
5. GAZİMAĞUSA DARTS B.        6       2       4       81     69     6       12
6. DÜZOVA S.K.                            6       2       4       48     102   6       -54
7. LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ         6       0       6       13     137   0       -124
 
Grup maçları sonucunda ise,
EN AZ OKTA BİTİRME (FİNİSH)
1.      Cemal Gingi         13 Ok
2.      Serkan Öztoygar  14 Ok
3.      Cemal Kozansoy 17 Ok
4.      Mustafa Behlül    8 Ok
EN YÜKSEK SAYI ATAN
1.      Salım Özerem               3X180
2.      Selahattin Tok              3X180
3.      Caner Bozbeyli             2X180
4.      Hasan Bozbeyli             2X180
5.      SalsevPeler                   180
6.      Osman Seçkin               180
7.      Cemal Gingi                  180
8.      Ramadan Şehitoğlu       180
9.      Mustafa Koloz              180
10.    Cemal Kozansoy          180
11.    Faik Kozansoy              180
12.    Sedat Sedatgil               180
13.    Mustafa Behlül             180
14.    Ali Amcaoğlu                180
15.    Serkan Öztoygar           180
16.    Mustafa Gazi                180
17.    Tansel Tilki                           180
18.    Tamer Kaya                           180
19.    İsmail Çelikesmer                   180
20.    Vedat Kum                   180
EN YÜKSEK FINISH
1.      Salım Özerem      158 finish
2.      Mustafa Behlül    150 Finish
BULLEYE FİNİSH (GÖBEK FİNİŞ)
1.      Hüseyin Çoban    130 Finish
2.      Hüseyin Yönlüer 123 Finish
 
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