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Taekwondocular “Zor Hareketler” yaptı

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Taekwondocular “Zor Hareketler” yaptı
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Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu Federasyon Başkanlığı Kupası Zor Haraketler Şampiyonası önceki gün (Salı) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında, Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve  Kulüp temsilcileri verdiler.
 
Bayanlar Sonuçları
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz  
2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram 
3.Kategori: 1. Melek Ünver
4.Katagori: 1. DariaShymushevska
5.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu
6.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi
7.Kategori: 1. Zeynep VeraEyice    
8.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
9.Kategori: 1. Hira Kürekçi
10.Katagori:        1. Anelia Belen   
11.Katagori:        1. Hayriye Yetek
12.Katagori:        1. Şevin Berfin Güngör
13.Katagori:        1. Eda Kayalar
14.Katagori:        1. Utku Yeleğen
15.Katagori:        1. TuvanaYeleğen
16.Katagori:        1. Emine Şahin
17.Katagori:        1. Miray Öztemiz
18.Katagori:        1. Ela Yağızsoy
 
Erkekler  Sonuçları
1.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu
2.Katagori: 1. Mustafa Hüseyin      
3.Katagori: 1. Şiyar Ayaz Güngör
4.Katagori: 1.  Yağız Arkın Akalın
5.Katagori: 1. Karan Arkın Akalın
6.Katagori: 1. Mustafa Zana Bayram
7.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt
8.Katagori: 1. Bekir Sov
9.Katagori: 1. Doğuhan Selmanoğluları
10.Katagori:        1. Doğu Göktürk Yeleğen
11.Katagori:        1. Demir Alp Aslan
12.Katagori:        1. Mustafa Kemal Çağlar
13.Katagori:        1. Aslan Kuzey Yüksel
14.Katagori:        1. Ali Kencebay
15.Katagori:        1. Tutaman İbrahim
16.Katagori:        1. Çağıl Ali İnançoğlu
17.Katagori:        1. Yankı Satır
 
 
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