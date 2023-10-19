Taekwondocular “Zor Hareketler” yaptı

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu Federasyon Başkanlığı Kupası Zor Haraketler Şampiyonası önceki gün (Salı) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında, Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



Bayanlar Sonuçları

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram

3.Kategori: 1. Melek Ünver

4.Katagori: 1. DariaShymushevska

5.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu

6.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi

7.Kategori: 1. Zeynep VeraEyice

8.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

9.Kategori: 1. Hira Kürekçi

10.Katagori: 1. Anelia Belen

11.Katagori: 1. Hayriye Yetek

12.Katagori: 1. Şevin Berfin Güngör

13.Katagori: 1. Eda Kayalar

14.Katagori: 1. Utku Yeleğen

15.Katagori: 1. TuvanaYeleğen

16.Katagori: 1. Emine Şahin

17.Katagori: 1. Miray Öztemiz

18.Katagori: 1. Ela Yağızsoy



Erkekler Sonuçları

1.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu

2.Katagori: 1. Mustafa Hüseyin

3.Katagori: 1. Şiyar Ayaz Güngör

4.Katagori: 1. Yağız Arkın Akalın

5.Katagori: 1. Karan Arkın Akalın

6.Katagori: 1. Mustafa Zana Bayram

7.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt

8.Katagori: 1. Bekir Sov

9.Katagori: 1. Doğuhan Selmanoğluları

10.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

11.Katagori: 1. Demir Alp Aslan

12.Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar

13.Katagori: 1. Aslan Kuzey Yüksel

14.Katagori: 1. Ali Kencebay

15.Katagori: 1. Tutaman İbrahim

16.Katagori: 1. Çağıl Ali İnançoğlu

17.Katagori: 1. Yankı Satır



